Només queden quatre dies pel referèndum i La repressió continua. La fiscalia espanyola va demanar ahir als Mossos d’Esquadra que segellin tots els col·legis electorals el divendres per evitar la votació. El govern va anunciar que presentarà un escrit al TSJC perquè la fiscalia cessi totes les actuacions contra el referèndum, ja que violen les competències de la Generalitat.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es va entrevistar ahir amb el president dels EUA, Donald Trump, amb la intenció d’aconseguir un suport internacional de pes en contra de l’1-O. Trump va seguir el manual diplomàtic quan va dir que preferia ‘una Espanya unida’, però va afegir que els catalans s’oposarien a la prohibició del referèndum per part de Rajoy. ‘Jo votaria per una Espanya unida’, va afegir.

10.23 – Els comandaments dels Mossos, policia espanyola i Guàrdia Civil es reuneixen a les 12.00 a la Fiscalia Superior de Catalunya.

10.19 – Un portaveu de l’associació judicial de Jutges per la Democràcia considera que l’actuació de la fiscalia contra Catalunya és ‘desproporcionada.’

10.14 – La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, afirma que ahir es va reunir amb el Síndic de Greuges, Rafael de Ribó, i li va demanar que dimitís, perquè fa declaracions contra el govern espanyol, però cap contra l’actuació de la Generalitat amb l’1-O. Assegura que el síndic ho ha de ser tots els catalans i li retreu que no sigui imparcial. A més, recorda que el president de l’ANC, Jordi Sànchez, en va ser adjunt durant quatre anys.

10.05 – El Financial Times explica el referèndum en un vídeo.

9.55 – El ministre de l’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, assegura al congrés que els efectius policíacs desplegats a Catalunya s’hi quedaran mentre calgui perquè han de ‘garantir que es compleix la llei’ espanyola.

9.54 – La batllessa de Cunit es nega a declarar davant del jutge. ‘L’1-O no el pot aturar ningú’, ha declarat.

9.50 – The Guardian es fa ressò del desplegament multitudinari de policies espanyols per evitar l’1-O.

9.47 – El govern espanyol nega que hi hagi detencions polítiques, ja que les detencions amb relació a l’1-O s’han fet d’acord amb les lleis vigents i ‘ordenades per jutges.’

9.41 – El sindicat de la CGT denuncia que Ciutadans ha enviat propaganda perquè la gent no participi a l’1-O amb el beneplàcit de Correus. La líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que la formació no ha contradit cap resolució del TC espanyol amb les seves activitats polítiques, inclòs l’enviament de propaganda.

9.39 – La comunitat educativa fa avui a les 11.30 una conferència de premsa a la seu d’Òmnium en relació a l’1-O.

9.34 – El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha rebaixat avui el seu discurs contra l’1-O. El portaveu ha dit que el referèndum s’ha convertit en una paròdia que no té cap mena de garanties, però no ha estat capaç d’assegurar que el diumenge no hi haurà urnes als col·legis.

9.30 – El New York Times es pregunta ‘què hi ha en joc?’ amb el referèndum de Catalunya.

9.20 – Forn explica que el govern vol evitar el xoc entre els Mossos i la policia espanyola, malgrat que la fiscalia sembla que ho vol provocar. A més, ha afegit: ‘No podem seguir en un estat en què s’acomiaden els contingents com si anessin a la guerra a colonitzar. És inacceptable.’

9.17 – El conseller d’Interior, Joaquim Forn, denuncia que no s’ha comunicat a la Generalitat el nombre d’efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que el govern espanyol ha desplegat a Catalunya per evitar l’1-O.

9.05 – Les portades de la premsa espanyola se centren en les declaracions de Donald Trump sobre Catalunya.

9.00 – Les portades de tots els diaris del país les podeu veure ací.

8.45 -L’activista Julian Assange nega qualsevol mena de relació amb els líders de l’independentisme, així com d’haver cobrat per a promocionar l’1-O. ‘És vergonyós el nivell de la premsa espanyola’, afirma en una entrevista a RAC1. Sobre la repressió del govern de Rajoy assegura que és un precedent molt perillós per la UE. ‘És molt greu pels estàndards europeus’, ha dit. A més, compara el tancament de webs amb la censura de la Xina. Assange es mostra convençut que hi haurà una reacció europea, tot i que tardarà temps.

8.30 – Els EUA reconeixen en públic el dret de votar dels catalans hores després de la visita de Rajoy

8.15 – El cop demolidor de Trump a Rajoy sobre l’1-O, en set moments i una relliscada I Per Pere Cardús

8.00 – Què pot passar diumenge, què pot passar dilluns? I Editorial de Vicent Partal

