La interlocutòria publicada avui per la magistrada Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), i que ordenava a la policia que impedeixin fins a l’1 d’octubre, la utilització de locals o edificis, conté una desautorització explícita a la fiscalia superior de l’estat espanyol. Al final del text, Armas ordena al ministeri fiscal, que cessi en les diligències i instruccions que fins ara ha estat fent.

Aquest és el punt de l’interlocutòria:

La jutgessa Armas cita l’article 773.2 de la llei d’enjudiciament criminal, el qual diu que tot fiscal ha d’abandonar les diligències tan aviat com s’hagi obert un procediment judicial. El cas dels preparatius del referèndum estan en mans del TSJC des del mes d’abril, de manera que totes les ordres i diligències que ha dut a terme la fiscalia d’aleshores ençà, estarien incomplint el codi judicial.

La fiscalia ha estat qui els últims dies ha estat pilotant el cas que investiga els preparatius pel referèndum. Les seves darreres accions han estat centrades en els Mossos d’Esquadra. El cap de setmana va desautoritzar el cos i va comunicar al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que el Ministeri de l’Interior assumia el comandament de la policia catalana per l’1-O. I ahir va ordenar que precintin els col·legis abans de dissabte.

El TSJC pren el timó

El TSJC ha acceptat la petició de la fiscalia, l’última que se li admet, però amb matisos. No encarrega únicament als mossos la missió d’impedir la utilització dels col·legis electorals pel referèndum, sinó que assigna aquesta tasca de manera col·legiada: mossos, Guàrdia Civil i Policia espanyola. Un altre matís és que Armas demana en la interlocutòria que s’impedeixi l’obertura dels col·legis electorals el diumenge, però no abans, com demanava el fiscal José María Romero de Tejada.

Tanmateix, Armas diu que els cossos policíacs han de vetllar per impedir, fins al dia 1, que aquests locals s’utilitzin per a preparar el referèndum. També ordena a la policia de requisar tot el material relacionat amb la votació que estigui en disposició de ser entregat als col·legis o bé, fos trobat dins d’aquests locals, ‘incloent-hi els ordinadors que constitueixin l’objecte o instrument dels delictes que s’investiguen’.

També ordena de tancar els establiments públics que s’utilitzin com a infraestructura logística o de càlcul, per exemple centres de processament, de recompte o de gestió de vots. Pel que fa als centres que es trobin en instal·lacions compartides de serveis públics en funcionament el dia 1, la magistrada ordena el tancament d’aquelles zones on s’hi estigui preparant o celebrant el referèndum.

