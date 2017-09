El TSJC, a petició de la fiscalia superior, ha ordenat als Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia espanyola que impedeixin fins a l’1 d’octubre, la utilització de locals o edificis

públics perquè s’hi faci qualsevol preparatiu relacionat amb el referèndum. Diu que el dia 1 s’impedirà la seva obertura, procedint, ‘si s’escau, al tancament de tots aquells que haguessin arribat a obrir’.

En una interlocutòria, la magistrada Mercedes Armas, també ordena a la policia de requisar tot el material relacionat amb el referèndum que estigui en disposició de ser entregat als col·legis o bé, fos trobat dins d’aquests locals, ‘Incloent-hi els ordinadors que constitueixin l’objecte o instrument dels delictes que s’investiguen’.

També tancaran els establiments públics que s’utilitzin com a infraestructura logística o de càlcul, per exemple centres de processament, de recompte o de gestió de vots. Pel que fa als centres que es trobin en instal·lacions compartides de serveis públics en funcionament el dia 1, la magistrada ordena el tancament d’aquelles zones on s’hi estigui preparant o celebrant el referèndum.

L’ordre públic, en joc

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha dit avui al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que precintar els col·legis electorals amb vista a l’1-O pot posar en risc l’ordre públic.

Ho ha expressat en un escrit que ha presentat al fiscal durant la reunió que s’ha mantingut avui juntament amb els comandaments de la Guàrdia Civil i la policia espanyola a Catalunya, i el coordinador del dispositiu policial de l’1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Els Mossos, en el seu compte de Twitter, també han explicat al fiscal que el compliment d’instruccions no excloïa la responsabilitat professional de contemplar que aplicar-les podia implicar conseqüències no desitjades, com ara pertorbacions de l’ordre públic.

