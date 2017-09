A mesura que s’apropa l’1-O, i enmig de la repressió per part de l’estat espanyol i de la mobilització de la societat catalana, s’incrementa la quantitat de missatges i rumors a la xarxa sobre què passa o què pot passar aquests dies. La majoria circulen en grups de WhatsApp, àmpliament compartits, i tenen en comú el to d’alarma i l’atribució de la informació a ‘una font molt ben informada’ però mai identificada. L’objectiu: generar inquietud, nerviosisme, por i descoordinació en la mobilització en defensa de l’1-O. En aquest article us presentem un recull en actualització permanent d’alguns d’aquests rumors que són falsos. Us convidem a fer-nos-en arribar de nous al correu redaccio@vilaweb.cat.

—Hi ha un número de mòbil per a saber la mesa de l’1-O?

Aquestes últimes hores ha circulat per xarxes un número de telèfon que és un bot per a poder saber suposadament quina és la mesa electoral del referèndum del primer d’octubre. El número és el 667706024. El número es presenta com un recurs de Crida per la Democràcia, la campanya d’Òmnium per al referèndum. Però els responsables de la Crida han desmentit a VilaWeb que hi tinguin res a veure. I repeteixen que convé fer cas només de les fonts oficials, o bé del govern o bé d’entitats com Òmnium o l’ANC.

Recordeu d'informar-vos només per canals oficials. Podeu sumar-vos al nostre WhatsApp a través del link 📲 https://t.co/WhEzMjYkM3 https://t.co/GgeJ1eUvGw — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) September 26, 2017

—CCOO desmenteix cap col·laboració amb la fiscalia sobre els col·legis electorals

La fiscalia va emetre una instrucció als Mossos d’Esquadra perquè identifiquessin els responsables dels col·legis electorals de l’1-O. I en aquest document afirmava que CCOO, entre més ‘fonts de l’àmbit educatiu’ havien contactat amb fiscalia per informar que l’àrea de Serveis Territorials del departament d’Ensenyament s’havia posat en contacte amb els centres que seran col·legi.

Doncs bé, la Federació d’Ensenyament de CCOO ha desmentit la fiscalia, negant que s’hi hagi posat en contacte. A més, denuncia l’actuació de la fiscalia, ‘que aprofundeix en la judicialització d’un conflicte polític’ i ‘rebutja l’actitud del fiscal, que parla de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics i amenaça amb penes de presó a directors que només compleixen la seva obligació’. També demana a la Generalitat que protegeixi els seus treballadors.

—TV3 detenció Sanchis

Un dels rumors més insistents aquests últims dies ha estat el de la detenció imminent del director de TV3, Vicent Sanchis. És un rumor repetit en molts missatges que han circulat per WhatsApp, amb missatge de veu inclòs que, entre més coses, deia que Sanchis era dins del despatx esperant el moment de la detenció, amb totes les càmeres preparades per enregistrar-ho, i afegint que havien blocat tots els comptes.

Sanchis mateix, en una entrevista dissabte al programa ‘Preguntes freqüents’, es va encarrergar de desmentir-ho:

—Les declaracions inexistents de Merkel

Un altre missatge difós àmpliament per WhatsApp afirmava que la cancellera alemanya, Angela Merkel, es declarava ‘profundament afectada’ pel que succeïa a Catalunya en una entrevista a la ràdio nacional d’Alemanya. El missatge deia així:

«Angela Merkel acaba de donar una entrevista a la Radio Nacional d’Alemanya. Diu que està profundament afectada per les notícies que li venen d’Espanya. Li recorden la seva infància I adolescència a l’antigua RDA I als temps franquistes a Espanya. Diu que no voldria posar al mateix nivell a Erdogan I al seu fins ara amic Mariano Rajoy.»

No hi ha hagut cap declaració pública de Merkel en aquest sentit. En canvi, hi ha hagut informacions publicades per mitjans de referència, com l’agència de notícies Reuters, segons les quals Merkel, a més d’altres líders europeus i responsables de la Comissió Europea, veuen amb preocupació la manera com Mariano Rajoy gestiona la crisi amb Catalunya.

—La web falsa per a la cerca dels col·legis

Hi ha hagut diversos enllaços oficials a la web des d’on consultar el col·legi i la mesa on votar el primer d’octubre, però han estat blocades sistemàticament per ordre judicial. Hi ha hagut webs que fins i tot, sota la mateixa aparença de la web oficial, han ofert informació falsa en relació al col·legi on cal anar a votar. Ara per ara, la manera de consultar la web oficial amb la informació fiable és la que explica el comte de Twitter sobre el referèndum.

Bon dia. Queden 5 dies pel referèndum! Ajudeu a tothom a saber a quin col.legi electoral ha d'anar diumenge. Instruccions 👇🏼 https://t.co/lsleFmql5r — ref1oct (@ref1oct) September 26, 2017

O bé podeu fer la consulta directament des de la web de Wikileaks, clicant aquí https://wikileaks.org/mirrors/catref/on-votar/index.html

—El compte corrent fals per a la caixa de solidaritat

Fins aquest dilluns al vespre hi havia activa una web i un compte de Twitter amb un compte corrent fals per a fer aportacions a la caixa de solidaritat per a totes les multes contra càrrecs electes sancionats pel procés independentista. El president de l’ANC, Jordi Sànchez, en va alertar en el seu compte de Twitter. Ara el compte fals ja és tancat, però de totes maneres Sánchez recordava quins eren els números de compte bons on fer les aportacions:

QUE CIRCULIhttps://t.co/dEaybCeFhR Transferències als números de compte: ES78 2100 5000 5102 0017 2439 ES41 3025 0002 4514 3338 9791 — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) September 25, 2017

— No es podrà votar per internet

Una altra informació falsa que s’ha difós en grups de WhatsApp és la que afirma que es podrà votar per internet i que per a fer-ho caldrà fer-ho a través d’un certificat digital que calia tramitar. El missatge també deia que s’havia publicat al DOGC, però és una informació del tot falsa.

M'ensenyeu el DOGC on ho explica? Dos birres per qui ho trobi! Això només ha servit per fer caure la web. Fake! 🚮🚫 pic.twitter.com/1ouo7A8Ej6 — Marc Ferrer (@ferrer_marc) September 22, 2017

— No hi ha mobilització d’unitats de l’exèrcit per anar a Catalunya

Un document fals, amb l’aparença del butlletí oficial del Ministeri de Defensa espanyol, ha circulat molt a la xarxa, sobretot a Twitter, informant de la mobilització de reservistes per a enviar tropes de l’exèrcit a Catalunya. Aquest és el document fals:

I aquest és el desmentiment del ministeri de Defensa:

@Defensagob denuncia una falsificación en su Boletín Oficial de Defensa pic.twitter.com/JuqGF6FZro — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 21, 2017

—Tancs i vehicles militars que no hi són:

Hi ha diverses fotografies de vehicles de l’exèrcit espanyol en carreteres catalanes o a la ciutat de Barcelona mateixa, que són presentades com a fotografies fetes fa poca estona, però que són fetes en moviments i maniobres militars anteriors.

"Tanc vist avui a Barcelona. Foto de una amiga". La foto és del maig. El tanc era de la caserna del Bruc i anava a una exposició. pic.twitter.com/noFR1F1lob — Marc Ferrer (@ferrer_marc) September 22, 2017

Ni és avui ni #Terrassa ni #Bcn. I tenint en compte que visc a Terrassa ho sabria. Són maniobres a Saragossa del mes de juny. pic.twitter.com/wUPUVURebE — Marc Ferrer (@ferrer_marc) September 22, 2017

—La ‘font molt fiable’ que parla de la repressió

Aquests últims dies també ha circulat un missatge a WhatsApp, provinent d’una ‘font molt fiable’ (però no es diu quina) que afirma que aquesta última setmana abans del referèndum s’intervindran TV3 i Catalunya Ràdio i que es posarà Enric Millor com a president de la Generalitat interí. De fiabilitat, aquest missatge, no en té cap, perquè es basa només en rumorologia i especulacions que tan sols contribueixen a fer créixer el neguit i la por entre la ciutadania.

Davant d’això, la recomanació és fer cas només de la informació que arriba de fonts oficials i ben identificades, o de diaris i mitjans de referència.

