L’agència Reuters ha publicat un reportatge que explica que les institucions europees i els caps de govern dels estats membres de la Unió veuen amb preocupació l’actuació de Mariano Rajoy a Catalunya aquests últims dies. ‘Els socis d’Espanya temen una crisi creixent –diu–, arran del darrer impuls de l’independentisme català. I el suport públic que aquests socis han donat a Mariano Rajoy amaga una certa inquietud perquè la tàctica de mà dura del president conservador no se li pugui girar en contra.’

Diu també que la línia oficial de la Unió Europea consisteix a mantenir que la democràcia espanyola funciona i que els ciutadans de l’estat espanyol han de resoldre els seus problemes d’acord amb les seves lleis. ‘Però l’empitjorament de la situació, amb la policia arrestant càrrecs electes catalans aquesta setmana, crea problemes als càrrecs i polítics de l’estranger, que tenen por que això no fereixi Europa de diverses maneres’, afegeix.

Segons l’agència internacional de notícies, aquest també és el punt de vista de la cancellera alemanya, Angela Merkel, que ha expressat aquesta posició a Reuters mitjançant un portaveu. ‘El portaveu –diu l’agència– recorda també que Merkel ja havia dit fa anys que la qüestió catalana era un afer intern espanyol i que tenia un gran interès en el manteniment de l’estabilitat a Espanya.’

Les fonts de la Comissió Europea amb les quals ha parlat Reuters no accepten les acusacions de tenir un ‘tracte tou’ envers Madrid. En aquest punt el reportatge es refereix al silenci de la Unió en relació amb ‘les queixes que la constitució espanyola asfixia els drets dels catalans’, mentre, en canvi, ‘la UE amenaça de suspendre Polònia pels plans del govern de Varsòvia de fer un canvi constitucional’.

Diuen aquestes fonts que la Comissió ‘se sent limitada per la legislació de la UE a l’hora de prendre posició’ sobre el conflicte català. El reportatge recorda que al Parlament Europeu el ‘bloc del centre-dreta’ al qual pertany el PP fa més manifestacions de suport a Madrid, començant pel president, el popular Antonio Tajani.

Malgrat aquest suport dels seus companys de grup parlamentari popular, i també dels del socialista, la inquietud és creixent. Reuters cita un expert del think tank Centre for European Studies, Steven Blockmans: ‘Hi ha una preocupació creixent a Europa sobre la manera com Rajoy gestiona això, perquè amb les seves tàctiques dispara el debat independentista.’

Un altre membre de la Comissió citat per Reuters, si bé creu que la preocupació creix de dia en dia, pronostica que el president de l’executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, mantindrà silenci. ‘És com als films policíacs: qualsevol cosa que diguis pot ser utilitzada en contra teu.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]