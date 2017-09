Cinquanta-sis membres del Parlament Europeu han signat una carta conjunta per a demanar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que aturi immediatament les seves accions repressives a Catalunya i iniciï un paper constructiu per establir un diàleg constructiu amb les autoritats catalanes. En el text, es denuncien les accions del govern espanyol per a impedir el referèndum i s’assenyala que viu en un ‘estat de setge no declarat que va en contra dels tractats de la UE i la carta europea dels Drets Fonamentals.

Entre els signants hi ha diputats de cinc dels vuit grups del parlament: el grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), el Grup de l’Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), el grup dels Verds-Aliança Lliure Europea (Greens/EFA), el grup Esquerra Unida Europea-Esquerra Verda Nòrdica (GUE/NGL) i el grup Socialdemòcrata (S&D).

Jordi Solé (Greens/EFA)

Ramon Tremosa (ALDE)

Ernest Urtasun (Greens/ALE)

Monika Vana (Greens/ALE)

Mark Demesmaeker (ECR)

Sander Loones (ECR)

Helga Stevens (ECR)

Bart Staes (Greens/ALE)

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Barbara Lochbihler (Greens/ALE)

Fabio de Masi (GUE/NGL)

Maria Heubuch (Greens/ALE)

Rina Ronja Kari (GUE/NGL)

Margrete Auken (Greens/ALE)

Indrek Tarand (Greens/ALE)

Izaskun Bilbao (ALDE)

Lídia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

Tania González Peñas (GUE/NGL)

Miguel Urban Crespo (GUE/NGL)

Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)

Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL)

María Dolores Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

Josu Juaristi (GUE/NGL)

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

Jussi Halla-Aho (ECR)

José Bové (Greens/ALE)

Pascal Durand (Greens/ALE)

Hans-Olaf Henkel (ECR)

Benedek Jávor (Greens/ALE)

Matt Carthy (GUE/NGL)

Martina Anderson (GUE/NGL)

Liadh Ni Riada (GUE/NGL)

Lynn Boylan (GUE/NGL)

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

David Borrelli (EFDD)

Petras Austrevicius (ALDE)

Tatjana Zdanoka (Greens/ALE)

Ana Gomes (S&D)

Renate Weber (ALDE)

Bodil Valero (Greens/ALE)

Ivo Vajgl (ALDE)

Igor Soltes (Greens/ALE)

Jill Evans (Greens/ALE)

Molly Scott (Greens/ALE)

Jean Lambert (Greens/ALE)

Ulrike Müller (ALDE)

Anneleen van Bossuyt (ECR)

Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL)

Julia Reda (Greens/ALE)

Morten Messerschmidt (ECR)

Klaus Buchner (Greens/ALE)

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Keith Taylor (Greens/ALE)

Heidi Hautala (Greens/ALE)

Max Andersson (Greens/ALE)

Ací podeu llegir la carta, signada per tres dels eurodiputats catalans.

