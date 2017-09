El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es va entrevistar ahir amb el president dels EUA, Donald Trump, amb la intenció d’arrencar-li una declaració contra el referèndum del primer d’octubre. Tanmateix, en la conferència de premsa, Trump va expressar un suport més aviat ambivalent. Va dir que preferia una ‘Espanya unida’, però també va pronostica que els catalans s’oposarien a les prohibicions de Rajoy per evitar el referèndum. ‘Jo votaria per una Espanya unida’, va afegir.

Les paraules de Trump van caure com una galleda d’aigua freda a la diplomàcia espanyola, que esperava una resposta contundent, tal com havia fet Barack Obama abans del 27-S. De totes maneres, la declaració del president no ha estat l’únic maldecap del govern espanyol. Poques hores després de l’entrevista, la portaveu del Departament d’Estat dels EUA, Heather Neuart, ha reconegut que els catalans tenen el dret de votar el seu futur. ‘Entenem que alguns a Espanya vulguin fer un referèndum. Alguns altres països ho han fet’, ha afirmat (podeu escoltar la declaració al minut 21 del vídeo).

La portaveu ha fet aquestes declaracions quan li han demanat si la posició dels EUA respecte de l’1-O és tan intransigent com amb el referèndum kurd, en què l’executiu ha reiterat la seva oposició. Neuart ha dit que no podia comparar els dos referèndums perquè l’estat espanyol no està amenaçat per l’autodenominat Estat Islàmic.

Neuart ja va fer unes declaracions fa poques setmanes que van suscitar malestar en la diplomàcia espanyola: la portaveu va assegurar que el govern dels EUA treballaria amb qualsevol ‘entitat o govern’ que sortís del referèndum del primer d’octubre.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]