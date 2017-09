El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat que el govern havia estrenat una aplicació de mòbil amb informació sobre el referèndum i els punts de votació. L’aplicació es diu 1-OCT i, ara per ara, només és disponible en dispositius Android.

El govern hi publicarà cada dia novetats i caldrà actualitzar-la per a rebre-les, segons que ha explicat Puigdemont. L’aplicació es pot descarregar a GooglePlay, però cal no confondre-la amb l’aplicació 1October 2017, en anglès, que apareix en la cerca.

Vols saber on has d'anar a votar? Baixa't l'app #1Oct (per Android) i actualitza-la cada dia per rebre novetats https://t.co/LK3lTyXduZ pic.twitter.com/zWgZuMlveX — Carles Puigdemont (@KRLS) September 27, 2017

