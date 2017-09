En una conferència de premsa a la seu d’Òmnium, la comunitat educativa de Catalunya ha presentat el projecte Escoles Obertes, pensat per a facilitar la votació en el referèndum d’autodeterminació d’aquest diumenge. Es fa una crida als membres de la comunitat –mestres, alumnes, pares i treballadors– a obrir les escoles apuntant-se a una formulari a la web Escolesobertes.eu, que també conté el manifest que avui s’ha fet públic. És un rebuig de la comunitat educativa a l’ordre de fiscalia de precintar els col·legis electorals del referèndum. ‘No volem quedar immòbilks davant de les amenaces i les intimidacions’, ha dit el portaveu de la iniciativa, Josep Maria Cervelló. ‘Fem una crida a tothom qui vulgui mobilitzar-se en defensa dels nostres drets’, ha afegit.

Els responsables de la campanya no han concretat si faran una crida a obrir les escoles abans de diumenge. De moment, la crida es fa per ser presents amb activitats als col·legis electorals amb tots els voluntaris que s’apuntin a la web. ‘Davant d’una fiscalia que vol impedir que els centres obrin amb normalitat, cridem a la comunitat educativa a mobilitzar-se per a facilitar que tothom pugui votar’, ha dit. ‘No cerquem cap xoc ni col·lusió amb les forces policíaques, però confiem en el bon criteri de la policia. Si som pocs, podran tancar els col·legis. Si som molts, no podran fer res’, ha afegit Cervelló. També ha volgut deixar clar que no volen fer un tap amb nens a l’entrada dels centres, sinó que cal que la comunitat educativa sigui una garantia del bon funcionament de la jornada.

La proposta també conté un manual sobre com han d’actuar els voluntaris en el procés d’obertura de les escoles. De moment, el manual té aquestes consignes:

«Estigues preparat/da per rebre les instruccions concretes que et farem arribar els propers dies.

A l’escola segueix les recomanacions i pautes del responsable del col·legi electoral en tot moment.

Estigues alerta a la informació de les fonts oficials i evita rumors que poden generar confusions.

Fes prevaldre sempre el nostre tarannà pacífic, serè, calmat i festiu en la defensa de la democràcia.

Recorda portar roba còmoda, aigua, menjar i tot allò que et sigui necessari per passar una bona jornada.

No et descuidis de compartir a xarxes socials fotos de la jornada. És la millor demostració de força.»

El portaveu de la iniciativa ha llegit el manifest:

«L’educació és un dels pilars bàsics de la democràcia i les escoles són el punt de trobada d’aquests valors que ens fan forts com a societat. Per això, davant la vulneració de drets fonamentals culminada amb l’intent de l’estat espanyol de precintar tots els recintes escolars, accions contràries al model educatiu que dia a dia defensem, des de la comunitat educativa no podem restar impassibles.

»Volem fer un pas endavant en la defensa del referèndum del dia 1 d’octubre fent allò que cada dia fem: obrir els nostres centres i treballar per la diversitat, la inclusió, la llibertat, la tolerància, el respecte i la democràcia. Ens comprometem a fer possible que el pròxim diumenge la jornada es desenvolupi amb tota normalitat i tots els catalans puguin anar al seu col·legi electoral a expressar lliurement la seva opinió (sigui quina sigui) en una urna.

»I per això, fem una crida a mestres, pares, mares, familiars, alumnes, exalumnes, treballadors, però també veïnes i veïns, i ciutadania en general, per tal que ens ajudin en la tasca de garantir la llibertat d’expressió, avui incomprensiblement amenaçada; i organitzar, escola a escola, centre de votació a centre de votació cues de gent per tal de garantir que tothom pugui votar.

»La mobilització de tota la ciutadania farà que l’1 d’octubre esdevingui una gran victòria cívica i col·lectiva, per això animem a tothom a col·laborar en la difusió del referèndum que l’Estat prohibeix i persegueix.

»Si fem pinya i caminem amb pas ferm, cap de les traves i amenaces de l’estat ens podrà aturar. Amb Il·lusió, esperança i un immens somriure, la democràcia és invencible. Obrim les escoles!»

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]