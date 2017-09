El grup dels Verds – Aliança Lliure Europea (Verds-ALE) ha enviat una carta al president de la Comissió Europea, Jean–Claude Juncker, en la qual demana a l’òrgan europeu que prengui la iniciativa en la mediació entre els governs català i espanyol: ‘Us demanem que prengueu la iniciativa i inicieu el diàleg que porti la situació al terreny polític abans de l’1 d’octubre’.

La carta signada pels dos presidents del grup verd, Ska Keller i Philippe Lamberts, diu que la formació es mostra preocupada per les mesures que està adoptant el govern espanyol per evitar el referèndum: ‘Mesures que estan posant en risc els valors de la UE com a la llibertat l’expressió i d’assemblea’.

Diu que el govern espanyol ha arrestat membres del govern català, ha investigat partits, ha intervingut els comptes de la Generalitat, s’ha amenaçat 700 batlles amb la detenció i la publicitat del referèndum ha estat confiscada. ‘Creiem fermament que aquests intents per evitar el referèndum a través dels tribunals i saltant-se llibertats fonamentals no és la solució al conflicte’.

Els co-presidents del Grup @GreensEP escriuen carta demanant a Comissió Europea que s'impliquin per afavorir diàleg i negociació a Catalunya pic.twitter.com/5q12xlzVrV — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) September 27, 2017

