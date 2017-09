El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha traslladat al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que precintar els col·legis electorals de cara a l’1-O, complint així la seva instrucció, pot posar en risc l’ordre públic.

Així s’ha expressat en un escrit presentat al fiscal durant la reunió mantinguda aquest dimecres juntament amb els comandaments de la Guàrdia Civil i Policia Nacional a Catalunya, i el coordinador del dispositiu policial de l’1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Els Mossos en el seu compte de Twitter, també han explicat al fiscal que ‘el compliment d’instruccions no exclou la responsabilitat professional de contemplar que aplicar-les pot implicar conseqüències no desitjades’, com a pertorbacions de l’ordre públic.

L'aplicació de les mesures acordades per Fiscalia s'han d'ajustar als principis bàsics que regeixen qualsevol actuació policial — Mossos (@mossos) September 27, 2017

El compliment d'instruccions no exclou la responsabilitat professional de contemplar q aplicar-les pot comportar conseqüències no desitjades — Mossos (@mossos) September 27, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]