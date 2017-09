La Generalitat ha rellevat avui presidències i alts càrrecs de consorcis sanitaris catalans, posant el conseller de Salut, Antoni Comín, i alts càrrecs del departament en els seus llocs per tal de protegir-los de la persecució judicial que es pugui derivar del referèndum de diumenge. I és que els centres d’atenció primària (CAP) seran col·legis electorals.

Un dels casos és el del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona), on la presidència passa a ser ocupada per Comín, en substitució d’Eusebi Cima, i s’ha cessat Manuel Balcells, Concepció Cabanes, Modest Custodio, Lluís Franch i Pilar Magrinyà com a representants de la Generalitat en el consell rector.

Passen a substituir-los el president del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira; el vice-president, Josep Maria Argimon, a més de Francesc-Xavier Rodríguez i Eva Sánchez com a nous representants de la Generalitat.

Aquest moviment és idèntic al que va fer la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, que va assumir la presidència del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, després del cessament de Lluís Baulenas.

