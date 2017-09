L’ANC va patir l’atac de la Guàrdia Civil contra la seva web dilluns al vespre i en poques hores va activar una web alternativa, assemblea.eu. Però també n’ha posat en funcionament una altra que crida a votar el primer d’octubre d’una manera original, esquivant la referència explícita al terme referèndum, de manera que sigui impossible d’ordenar-ne el tancament. La web és diadelamusica.cat, i recorda que el primer d’octubre és, efectivament, el Dia Internacional de la Música. I l’ANC fa ‘una crida a tot els catalans a participar-hi sumant-se a cantar en els nombrosos actes que se celebraran, arreu del país, entre les 8.00 i les 20.00.’

L’entitat fa també un seguit de recomancions als ciutadans sobre aquesta Dia de la Música:

«1. Que vagin d’hora al local on tenen previst cantar. Tots tenim un lloc assignat a prop de casa nostra on s’hi reunirà molta gent amb ganes de cantar.

2. A tots els locals hi haurà partitures per a tothom, però poden portar-les de casa per si de cas. Des de l’Assemblea recomanem les partitures en Si major.

3. Un cop hagin cantat, han de deixar la partitura en unes caixes preparades especialment per a aquesta funció. Amb aquest senzill acte, els organitzadors de la festa podran saber quants cantaires hi han participat i quina proporció ha optat per fer-ho en Si major i quants ho han fet en altres tonalitats.

4. La gran festa de tancament del Dia de la Música tindrà lloc a la Plaça de Catalunya, a Barcelona, partir de mitja tarda.

Aquells que desitgin que el primer Dia de la Música de Catalunya sigui un èxit, poden acompanyar els organitzadors en un gran concert previ, aquest divendres a partir de les 19h.

Som conscients que aquest dia tan especial ha aixecat molt interès a la resta de l’Estat. Milers de ciutadans espanyols s’han desplaçat fins a Catalunya per viure la jornada en directe. Els convidem a gaudir-la amb joia i, sobretot, respectant el dret universal a cantar que tenim totes les persones.

1 d’octubre, tothom a cantar!»

I afegeix una llista de reproducció de Spotify amb una selecció de cançons per anar a votar:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]