A quatre dies del referèndum del primer d’octubre el govern de la Generalitat ha actualitzat les dades del cens per a saber el col·legi i la mesa on cal anar a votar. Per això ha posat a disposició dels ciutadans uns canals molt clars on poder fer la consulta amb rapidesa.

Aquesta web del referèndum, on hi ha l’opció de fer la cerca posant les dades del DNI, data de naixement i codi postal.

Amb un bot de Telegram, @onVotar1Octbot, en què amb només el DNI i la data de naixement indica la mesa on votar diumenge.

I amb un compte de Twitter @onvotar1oct on amb un DM es rep una resposta immediata de la informació del col·legi.

També posa a disposició aquest correu electrònic: onvotar@garantiesreferendum.net

Així ho ha anunciat el vice-president Oriol Junqueras en aquests piulets:

1de4.- Actualitzats els col·legis electorals a la web oficial. Consulteu-los:https://t.co/LESRHxWK1F 🏫 — Oriol Junqueras (@junqueras) September 27, 2017

2de4- Habilitat un canal de Telegram per trobar on votar introduint el DNI i data de naixement. Aquest: https://t.co/Y6DtYn7S5O 📱 — Oriol Junqueras (@junqueras) September 27, 2017

3de4.- Hem creat un compte de Twitter per consultar on votar. Només cal enviar un DM amb DNI i data de naixement: https://t.co/BqvDLLAoqi 📥 — Oriol Junqueras (@junqueras) September 27, 2017

4de4.- I ja hi ha un correu des d'on s'atendran problemàtiques concretes. onvotar@garantiesreferendum.net ✉ — Oriol Junqueras (@junqueras) September 27, 2017

