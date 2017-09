Les perles d’avui

El contundent anunci del Saló Eròtic contra la repressió a Catalunya i a favor de ‘la llibertat de decisió’. El Saló Eròtic de Barcelona, que es farà entre el 5 i el 8 d’octubre, ha publicat l’anunci a la xarxa, amb una referència a l’assalt de la Guàrdia Civil contra la Generalitat i les detencions d’alts càrrecs. El vídeo porta per títol ‘Normal’, i defensa la diversitat d’opcions i d’identitat sexual, qüestionant allò que és considerat ‘normal’. A més, va acompanyat d’un text que defensen ‘la llibertat d’expressió i de decisió’. Ho podeu veure ací.

Rajoy, el 2006 sobre els referèndums: ‘No podem ni tan sols imaginar que un govern democràtic s’hi oposi i la rebutgi’. Les últimes hores s’ha viralitzat un vídeo del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en una intervenció al congrés espanyol l’any 2006 en la qual defensava els referèndums. El compte Maldita Hemeroteca, vinculat a La Sexta, ha recuperat una part del discurs de Rajoy. ‘Davant una demanda tant legítima, tan en raó, amb un suport tan vigorós, no podem ni tan sols imaginar que un govern democràtic s’hi oposi i la rebutgi’, va dir. I va afegir: ‘Aquesta és la veu dels ciutadans senyories, és molt fàcil escoltar-la i convé fer-ho’. Ho podeu veure ací.

Les notícies del dia

El TSJC desautoritza la fiscalia, ordenant-li que deixi d’actuar en relació amb el referèndum. La interlocutòria publicada avui per la magistrada Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), i que ordenava a la policia que impedeixin fins a l’1 d’octubre, la utilització de locals o edificis, conté una desautorització explícita a la fiscalia superior de l’estat espanyol. Al final del text, Armas ordena al ministeri fiscal, que cessi en les diligències i instruccions que fins ara ha estat fent. Ho podeu veure ací.

El TSJC ordena a la policia que precinti els col·legis electorals de l’1-O. El TSJC, a petició de la fiscalia superior, ha ordenat als Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia espanyola que impedeixin fins a l’1 d’octubre, la utilització de locals o edificis públics perquè s’hi faci qualsevol preparatiu relacionat amb el referèndum. Diu que el dia 1 s’impedirà la seva obertura, procedint, ‘si s’escau, al tancament de tots aquells que haguessin arribat a obrir’. Ho podeu veure ací.

El govern anuncia una aplicació de mòbil que dóna informació sobre el referèndum i els punts de votació. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat que el govern havia estrenat una aplicació de mòbil amb informació sobre el referèndum i els punts de votació. L’aplicació es diu 1-OCT i, ara per ara, només és disponible en dispositius Android. El govern hi publicarà cada dia novetats i caldrà actualitzar-la per a rebre-les, segons que ha explicat Puigdemont. L’aplicació es pot descarregar a GooglePlay, però cal no confondre-la amb l’aplicació 1October 2017, en anglès, que apareix en la cerca. Ho podeu veure ací.

La Diputació d’Alacant recorre ara contra el decret-llei de plurilingüisme. La Diputació d’Alacant, sota el comandament del PP, ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) que plantegi una qüestió d’inconstitucionalitat contra el decret-llei de plurilingüisme de la Generalitat, aprovat pel Consell i convalidat per les Corts. La diputació creu que el decret-llei sorteja la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme. Ho podeu veure ací.

Comín assumeix la presidència dels consorcis sanitaris per a protegir els funcionaris. La Generalitat ha rellevat avui presidències i alts càrrecs de consorcis sanitaris catalans, posant el conseller de Salut, Antoni Comín, i alts càrrecs del departament en els seus llocs per tal de protegir-los de la persecució judicial que es pugui derivar del referèndum de diumenge. I és que els centres d’atenció primària (CAP) seran col·legis electorals. Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’opinió de Josep Casulleras que duu per títol ‘Moral tocada a la premsa de Madrid per la incapacitat de Rajoy amb l’1-O’, de la sèrie Tancs de Paper.

Podeu llegir el Mail Obert de Pere Cardús, que es titula ‘El cop demolidor de Trump a Rajoy sobre l’1-O, en set moments i una relliscada’.

També us recomanem el Mail Obert d’Andreu Barnils. Es titula ‘Veïnes en defensa de l’1-O’.

També podeu llegir ‘Visca la terra (ni una ni ‘grande’, però, això sí, lliure)’, l’Opinió Contundent de Joan M. Minguet Batllori.

