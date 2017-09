Ahir al vespre, al mig d’una plaça, no cal dir quina, hi havia un micròfon, un altaveu, i una rotllana. Som a Barcelona i un centenar de veïns s’organitzen per defensar l’1 d’Octubre. Concretament, com fer que es pugui votar sense problemes en els tres punts de votació del barri. N’informen al mig del carrer. Sense res a amagar. Sense fer cap por. De fet, algunes persones es presenten amb nens. D’altres, amb infants. I uns darrers van armats amb micròfons a la mà:”Aquí avui hi ha alguns piolins, o sigui que mirem de veure com ens organitzem amb discreció”.

Nosaltres seguirem el consell i per discreció no direm el barri que vam vistar. No fos cas que alguns piolins llegissin VilaWeb, ara, i els donéssim massa pistes de com es prepara la defensa de l’1-O als barris de Barcelona.

L’assemblea va durar una hora, encara no, i va estar bàsicament pilotada per dones. El 80% de les intervencions van ser cosa seva. Realment destacable. Dona era la persona que ens va avisar de l’assemblea, dona la que va dur la veu cantant i dones les seves ajudants. Dona també era la representada de l’ANC. Tota ella gran, entranyable entre tanta jovenalla, la de l’ANC va dir això: “Nosaltres encartellem a la nit i repartim flyers al metro al matí. Tots sou benvinguts. Respecte a l’1-O, no tenim cap ordre de moment, des de l’ANC. Quan la tinguem, us la direm. Encantada de ser aquí.”.

Una dona va demanar si el dia 1 hi hauria serveis jurídics, en cas de detencions. Es veu que sí. Una altra dona, que si hi hauria gent informant davant els col.legis als possibles despistats que no saben on votar. Es veu que també, i amb petos brillants. I una tercera senyora es va presentar com a representant d’una entitat del barri. “El nostre local, situat al carrer X número Y, estarà obert tot el dia com a centre de suport. Hi tindreu aigües, internet, cafè, un lloc per descansar. Tothom qui vulgui, que vingui. Ah, també lloc pels nens, hi haurà diumenge”.

Dona era l’estudiant que va parlar: “Hola. Nosaltres estudiem en un col·legi del barri, que és col·legi electoral. Un dels tres punts de votació. Doncs allà ja hi som avui tancats. Hi passarem la nit. I us podem assegurar que fins dissabte al migdia, el lloc estarà segur. Però a partir de dissabte molta gent marxarà de Barcelona. Cap als pobles a votar. Perquè molts som de poble. I potser diumenge necessitarem gent. Algú s’apunta a fer el relleu?” Una resposta va ser aquesta. “Jo us puc oferir una paella. Visc al costat del vostre col·legi. Tenim una paella enorme. Farem un arròs popular al pàrquing del costat. Veniu, si us plau, hi passarem tot el dissabte i diumenge també”.

I aquí es va produir un punt de gir en el guió:”A veure, a veure… diumenge? Per què diumenge? Però si parlen que els Mossos tenen l’ordre de precintar els col·legis com a molt tard dissabte! Això vol dir que divendres, o dijous, ja hauríem d’estar alerta. No diumenge!” va dir una noia ferma. I un jove va afegir: “Algú ha pensat en la possibilitat que la guàrdia civil arribi abans que nosaltres? I que no hàgim de defensar el col·legis, sinó que hi hàgim d’entrar? Algú hi ha pensat?“

“Aquí avui hi ha alguns piolins, o sigui que mirem de veure com ens organitzem amb discreció. Els que voleu parlar de si defensar els col·legis diumenge, o demà, o quan sigui, perquè no us quedeu més estona? I parleu entre vosaltres. I no tant en obert davant tothom, i els piolins. La gent que vulgui, que es quedi si us plau. I ens anirem coneixent. Què us sembla si ho fem així? Els més interessats, que facin comissió. I la gent que es vulgui apuntar per rebre les alertes, doncs aquí pot fer-ho. I així anirem millor”

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]