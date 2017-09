Les perles d’avui

Albert Pla posa en evidència els mitjans espanyols amb un article irònic sobre l’1-O. El cantant Albert Pla va escriure un article en espanyol ple d’ironia sobre la situació política a Catalunya pocs dies abans de l’1-O. Entre més coses, deia: ‘Ja ningú no està per cançons, i encara menys amb el xàfec que hem d’aguantar els catalans que també ens sentim espanyols. Tinc el cor trencat, em fa mal l’ànima, no entenc res. Em sento com en Patufet sota de la col essent devorat pel bou de l’independentisme. Són pocs però canten molt fort. I els seus càntics m’ensordeixen els records. Records de la meva joventut, de retalls de la meva infància…’ Ací podeu escotar-lo, recitat íntegrament per ell mateix:

Els corresponsals a Brussel·les acorralen la Comissió per la seva passivitat amb Catalunya. El portaveu de la Comissió Europea (CE), Margaritis Schinas, ha indicat que el tancament de pàgines web en favor del referèndum de Catalunya (com el de la web de l’ANC, que es va produir anit per part de la la Guàrdia Civil) era legal. Diversos corresponsals de mitjans internacionals a Brussel·les li han demanat si el tancament de webs o la persecució de mitjans de comunicació (independentment de si eren pel referèndum o no) no eren un atac a la llibertat d’expressió. En aquest sentit, fins i tot han comparat les actuacions per part de les autoritats espanyoles a Catalunya amb el cas de Turquia. Amb tot, Schinas no s’ha volgut pronunciar i ha indicat que tothom era lliure de tenir la seva opinió. Ho podeu veure ací.

El vídeo de l’abraçada d’un manifestant a un mosso emocionat es fa viral. El reportatge ‘Setge al referèndum’, del programa ’30 minuts’ de TV3, emès el dia de la Mercè, va deixar una imatge que cada vegada té més impacte a la xarxa. És la d’un agent dels Mossos d’Esquadra que forma part d’un cordó policíac davant els manifestants que protestaven contra l’assalt a la Generalitat per part de la Guàrdia Civil. L’agent, sentint la gent que canta ‘Els segadors’, no pot contenir les llàgrimes. Ací podeu veure el reportatge íntegre.

Trump, sobre l’1-O: ‘Rajoy dirà que no votaran, però crec que la gent s’hi oposarà’. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no ha pogut arrencar una gran declaració del president dels Estats Units, Donald Trump, perquè li doni suport en la seva oposició ferma al referèndum de l’1 d’octubre. ‘Espanya és un gran país i hauria de seguir unit’, ha dit per començar. I després ha afegit que Rajoy s’oposarà a la votació, però que ell intueix que la gent en farà cas omís: ‘Hem anat veient com avança la situació, que porta avançant durant segles. No sabem si votaran. El president Rajoy dirà que no, però crec que la gent s’hi oposarà’. Ho podeu veure ací.

Els corresponsals a Brussel·les acorralen la Comissió per la seva passivitat amb Catalunya. La portaveu de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, Marta Rovira, ha assegurat que el govern ja havia començat a enviar les notificacions als membres de les meses del referèndum. Ho ha explicat aquest matí en una entrevista a Ràdio Flaixbac. Rovira ha afegit que les notificacions encara no havien arribat tots els destinataris. El govern preveu que cada mesa sigui formada pel president i dos vocals. A més, cada titular tindrà dos suplents. En total, s’han designat 55.000 persones per a integrar les 6.000 meses electorals que hi haurà. Aquestes 55.000 persones s’han designat per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys. Ho podeu veure ací.

El govern presenta un escrit al TSJC perquè la fiscalia espanyola cessi les actuacions contra l’1-O. El portaveu del govern, Jordi Turull, ha explicat que el consell executiu ha decidit presentar al TSJC un escrit perquè la fiscalia espanyola cessi totes les actuacions contra l’1-O. En aquest requeriment d’incompetència, el govern explica que la instrucció de la fiscalia per aturar el referèndum no es limita a donar ordres a la policia judicial sinó que altera la dependència orgànica dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat, tal com especifica l’Estatut. Quelcom que suposa una violació de les competències del govern. El portaveu ha denunciat que ‘estem en un estat excepció i en un estat de setge que violenta drets fonamentals.’ Ho podeu veure ací.

El batlle de Dublín insta Rajoy a aturar la persecució dels batlles que donen suport al referèndum. El batlle de Dublin, Mícheál Mac Donncha, ha enviat una carta al president espanyol, Mariano Rajoy, en què es mostra ‘profundament preocupat’ per la persecució judicial dels més de set-cents batlles que han signat el decret de suport al referèndum. I, en aquesta línia, el batlle irlandès demana al presidnet espanyol que aturi la persecució dels batlles i l’insta a trobar una resposta política a la reclamació legítima dels catalans. Vegeu-ne l’escrit ací.

Wikileaks obre la consulta de les meses del referèndum de l’1-O en la seva web. Wikileaks ha replicat la web en què es pot consultar el col·legi electoral per votar en el referèndum del primer d’octubre, arran de les múltiples ordres de tancament de les webs que la Generalitat ha fet públiques. Aquesta és la web de Wikileaks on podeu consultar la mesa. Ho podeu veure ací.

Tornen a tapar el Piuet del vaixell de la policia espanyola. La policia espanyola ha tornat a tapar avui amb una lona la imatge del Piuet de l’exterior del vaixell que el ministeri de l’Interior espanyol té atracat al port de Barcelona per acollir els agents desplegats de manera extraordinària a Catalunya. Ahir, la lona que tapava el personatge de Warner Bros va desaparèixer, però cap representant del ministeri va explicar si l’havien tret o havia caigut per accident. Ho podeu veure ací.

Arcadi Oliveres defensa que el referèndum de l’1-O és legítim. L’economista Arcadi Oliveres, promotor de Procés Constituent i ex-president de Justícia i Pau, diu que el referèndum del primer d’octubre és legítim i que es fa ‘seguint la idea bàsica dels drets dels pobles i el principi de subsidiarietat’. Per Oliveres, el punt d’inflexió de l’independentisme català va ser la sentència del Tribunal Constitucional contra l’estatut de Catalunya, l’any 2010. ‘No hi ha hagut mai cap resposta, cap voluntat de negociació, cap proposta per part de l’estat’, recorda. Ho explica en aquest vídeo. Ho podeu veure ací.

Avui us recomanem la Crònica d’Amina Hussein sobre el referèndum d’autodeterminació del Kurdistan que va tenir lloc ahir. Duu per títol ‘Els kurds omplen les urnes i es reivindiquen davant el món’.

També us recomanem l’entrevista de Núria Cadenes al músic i escriptor Xavier Sarrià, que acaba de presentar el seu primer disc en solitari amb el títol ‘Amb l’esperança entre les dents’. ‘La música en valencià viu un moment molt bèstia’, diu Sarrià.

Finalment, també podeu llegir l’Opinió Contundent de Pere Pugès que duu per títol ‘Els fets de Saragossa’.

