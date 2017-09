El portaveu de la Comissió Europea (CE), Margaritis Schinas, ha indicat que el tancament de pàgines web en favor del referèndum de Catalunya (com el de la web de l’ANC, que es va produir anit per part de la la Guàrdia Civil) era legal. Diversos corresponsals de mitjans internacionals a Brussel·les li han demanat si el tancament de webs o la persecució de mitjans de comunicació (independentment de si eren pel referèndum o no) no eren un atac a la llibertat d’expressió. En aquest sentit, fins i tot han comparat les actuacions per part de les autoritats espanyoles a Catalunya amb el cas de Turquia. Amb tot, Schinas no s’ha volgut pronunciar i ha indicat que tothom era lliure de tenir la seva opinió.

Vegeu-ne el vídeo:

El portaveu ha respost que les mesures adoptades havien estat ordenades per jutges en un context específic i ha reiterat que la Comissió no tenia ‘competències o veu’ quan es tractava de l’ordre constitucional d’un estat membre. ‘No podem improvisar competències que no tenim’, ha dit. Davant la resposta de Schinas, diversos corresponsals internacionals han preguntat per l’atac a la llibertat d’expressió. Diversos periodistes internacionals han acusat la Comissió de tenir dues posicions diferents pel que feia a la ‘legalitat’ i a la ‘llibertat d’expressió’. Un periodista ha preguntat com era possible qüestionar la situació de la premsa a Turquia i no la d’Espanya tenint en compte que allà també eren els jutges els qui ordenaven de tancar els mitjans de comunicació. Un altre reporter ha retret que la Comissió pugués ‘condemnar’ el tancament d’un diari a Cambodja però que decidís ‘no dir res’ quan es tractava de la ‘manca de llibertat d’expressió a la Unió Europea’.

En la mateixa línia, un altre periodista ha apuntat que la Comissió tenia ‘dues posicions diferents’ quan es tractava de la llibertat d’expressió: la primera seria l’adoptada en països ‘com Hongria i Turquia’; la segona seria la havia pres l’executiu comunitari respecte d’Espanya i Catalunya. Schinas tampoc ha volgut respondre aquesta acusació i ha dit que cadascú en podia fer la interpretació que vulgués.

