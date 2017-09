El portaveu del govern, Jordi Turull, ha explicat que el consell executiu ha decidit presentar al TSJC un escrit perquè la fiscalia espanyola cessi totes les actuacions contra l’1-O. En aquest requeriment d’incompetència, el govern explica que la instrucció de la fiscalia per aturar el referèndum no es limita a donar ordres a la policia judicial sinó que altera la dependència orgànica dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat, tal com especifica l’Estatut. Quelcom que suposa una violació de les competències del govern. El portaveu ha denunciat que ‘estem en un estat excepció i en un estat de setge que violenta drets fonamentals.’

