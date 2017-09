El cantant Albert Pla va escriure un article en espanyol ple d’ironia sobre la situació política a Catalunya pocs dies abans de l’1-O. Entre més coses, deia: ‘Ja ningú no està per cançons, i encara menys amb el xàfec que hem d’aguantar els catalans que també ens sentim espanyols. Tinc el cor trencat, em fa mal l’ànima, no entenc res. Em sento com en Patufet sota de la col essent devorat pel bou de l’independentisme. Són pocs però canten molt fort. I els seus càntics m’ensordeixen els records. Records de la meva joventut, de retalls de la meva infància…’ Ací podeu escotar-lo, recitat íntegrament per ell mateix:

Malgrat l’evident ironia, molts mitjans espanyols s’han pensat que parlava de debò i n’han fet notícia. N’han destacat ‘el mal a l’ànima d’un català que se sent espanyol’. Ell mateix ha posat de manifest la ironia de l’article amb aquest piulet:

https://t.co/oS68ROuoV8

Sabia q si escribia un articulo mal scrito lleno d mntiras y tonterías m lo publicarían tods ls medios españoles — Albert Pla (@albert_pla) September 25, 2017

Un dels mitjans que més ressò se n’havia fet era La Sexta. Vegeu-ho en aquesta notícia d’avui.

