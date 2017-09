El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no ha pogut arrencar una gran declaració del president dels Estats Units, Donald Trump, perquè li doni suport en la seva oposició ferma al referèndum de l’1 d’octubre. ‘Espanya és un gran país i hauria de seguir unit’, ha dit per començar. I després ha afegit que Rajoy s’oposarà a la votació, però que ell intueix que la gent en farà cas omís: ‘Hem anat veient com avança la situació, que porta avançant durant segles. No sabem si votaran. El president Rajoy dirà que no, però crec que la gent s’hi oposarà’.

“I would like to see Spain continue to be united,” — President Trump https://t.co/T2nPXNXR6F — MSNBC (@MSNBC) 26 de setembre de 2017

‘És només una opinió personal meva, però crec que Espanya hauria de continuar unida’, ha afegit per tancar la resposta a un periodista espanyol desplaçat a Washington, que també l’havia interpel·lat per l’actuació del govern espanyol. Tanmateix, Trump no s’ha pronunciat sobre aquest afer.

En el seu discurs inicial, el magnat nord-americà no s’havia pronunciat sobre el referèndum català, i ha estat una segona pregunta d’una periodista que li ha arrencat una nova declaració sobre Catalunya. Li ha demanat què faria ell per a resoldre la greu crisi espanyola. I ha respòs amb un discurs similar a l’inicial: ‘Crec que la gent de Catalunya s’estima Espanya. Jo votaria per una Espanya unida. Crec que la gent de Catalunya es quedaria a Espanya, seria una bajanada no fer-ho. En un país tan maco i tan històric’.

La mateixa estratègia que el 27-S

Abans de les eleccions plebiscitàries del 27-S, l’estat espanyol també va optar per a visitar la Casa Blanca a la recerca d’una declaració que avalés la seva estratègia contra el procés català. En aquella ocasió, Espanya va obtenir un suport explícit. Amb Barack Obama a la Sala Oval i el monarca Felipe VI com a protagonistes, el president dels Estats Units va dir estar ‘profundament compromès’ amb mantenir la relació del seu país amb una ‘Espanya forta i unida’. Una declaració similar a la feta avui per Trump, si no fos perquè el magnat ha reconegut indirectament que el referèndum es duria a terme.

