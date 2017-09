L’economista, promotor de Procés Constituent i ex-president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, ha assegurat que el referèndum del primer d’octubre és legítim i que es fa ‘seguint la idea bàsica dels drets dels pobles i el principi de subsidiarietat’.

Oliveres ha apuntat que el punt d’inflexió de l’independentisme català va ser la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya, el 2010, i ha recordat que ‘no hi ha hagut mai cap resposta, cap voluntat de negociació, cap proposta per part de l’estat [espanyol].’ Vegeu-ne el discurs.

L’economista apunta que fa tres-cents anys que Catalunya reclama la llibertat i assegura que l’estat espanyol no ha entès mai les reivindicacions Catalunya, la demanda de la societat d’un finançament més just, la lluita per la llengua i cultura pròpies, o fins i tot per les seves infrastructures.

Oliveres recorda les diferents lluites que la societat catalana ha protagonitzat en defensa de la justícia social, la pau i la convivència entre cultures des del franquisme fins a l’actualitat.

