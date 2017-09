‘No són suficients cent anys d’opressió?, Quants genocidis més hem de viure per poder tenir el nostre estat lliure i independent? El nostre poble ha patit molt’. Són les frases més repetides durant el dia del referèndum al Kurdistan iraquià. Paraules del president Barzani en una concentració a favor del sí en la capital Arbela dies abans de la consulta.

En una jornada pacífica, festiva, amb somriures, llàgrimes i records, un 78% dels 5,3 milions de kurds han exercit el seu dret a decidir a les quatre províncies kurdes de Dohuk, Arbela, Suleimaniya i Halabja així com als territoris disputats entre els dos governs, Kirkuk, Diyala i Nínive, segons dades oficials.

Els col·legis electorals estaven plens de com a com. Cues interminables hores abans que comencés la votació. Grups de joves van passar la nit esperant per votar. “Vull ser el primer a votar. He vingut amb els meus amics i serem aquí fins a les vuit del matí”, deia un jove de 19 anys que votava per primera vegada a la seva vida.

En Halabja, ciutat gasejada pel règim de Sadam, tot i la baixa participació i influència, arribaven els missatges més emocionant del dia. “El meu vot va per als més de 5.000 màrtirs d’Halabja. Va per a les víctimes d’Anfal”, deia un home sobrevivent de la massacre química del 1988. “El meu pare estaria votant ara, però va morir aquell dia a mans de Sadam”, deia, una noia de 45 anys.

Els dos partits de l’oposició i hores abans de l’apertura dels centres electorals, van declarar que votarien sí en el referèndum. Gorran, la segona força al Parlament de Kurdistan que demanava endarrerir el referèndum, va declarar que un dels objectius del seu partit és la independència del Kurdistan. A més, van dir que respectarien la voluntat de la gent i dels seus militants. Komala, tercera força a l’Assemblea Kurda, va dir en el nom del seu president que votarien “sí”.

La gent no tenia por i ha sortit als carrers a celebrar el dia com si fos la festa nacional. “Avui és Newroz-Any Nou Kurd-avui naixem de nou”, deia una estudiant de 23 anys. A mesura que passaven les hores, augmentaven les amenaces i missatges de por de Turquia, Iran i Irak. Tant el primer ministre iraquià, Haidar al Abadi, com el president de Turquia, Receb Tayyib Erdogan, van amenaçar d’enviar tropes a maniobrar a la frontera amb el territori kurd. “Millor veïns”, van dir tan el president com el Primer Ministre kurd com a resposta a les amenaces d’aquests països.

