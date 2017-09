Les perles d’avui

Òmnium escalfa motors cap a l’1-O amb l’espot ‘El referèndum som tots’. Òmnium Cultural ha llançat avui el seu espot de suport al referèndum. Amb el lema ‘la força ets tu, el referèndum som tots’, l’entitat civil presenta un treballador d’una impremta que ja ha imprès les butlletes electorals, un col·laborador d’una mesa que farà possible que els ciutadans puguin votar, una catalana que ja ha votat des de l’exterior, una periodista que informa sobre el referèndum, un batlle que cedirà espais municipals perquè l’1-O pugui tenir lloc, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, una treballadora sanitària i una persona que obrirà un col·legi electoral. Ho podeu veure ací.

🎥 No hi ha un únic Referèndum, n’hi ha milions. Cadascú de nosaltres. Perquè la força ets tu. EL REFERÈNDUM SOM TOTS. #MilionsDeReferèndums pic.twitter.com/5ym1UyZJkD — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) 18 de setembre de 2017

La campanya de Netflix amb ETA de rerefons que ha encès la polèmica a les xarxes. Netflix ha tornat a fer de les seves. Després de fer esclatar les xarxes amb les seves referències a la corrupció del Partit Popular en la campanya promocional de la sèrie Narcos, aquest cop s’han atrevit amb el terrorisme. L’objectiu és promocionar la nova pel·lícula produïda per aquesta plataforma, que duu per títol ‘Fe d’etarres’ i explica la història d’un comando d’ETA durant l’estiu del 2010. Aquell estiu la selecció espanyola masculina de futbol va guanyar el mundial i entre els seus seguidors va fer furor el crit ‘Jo sóc espanyol, espanyol, espanyol!’. Ara Netflix, contraposa gràficament les dues realitats al seu cartell. Ho podeu veure ací.

Les notícies del dia

Hongria anuncia que respectarà la voluntat dels catalans. Hongria respectarà la voluntat del poble de Catalunya en el referèndum d’independència de l’1 d’octubre. ‘La voluntat de les persones és el que importa, aquesta és la nostra posició’, ha dit Zoltán Kovacs, portaveu de l’administració del primer ministre, Viktor Orban, en una conferència de premsa a Brussel·les on se li ha preguntat si Hongria tenia una posició respecte al procés català. ‘Tots hem de respectar la voluntat de les persones, això es diu democràcia’, ha afegit Kovacs. Ho podeu veure ací.

La Generalitat comunica al govern espanyol que dóna per suspesa l’ordre d’Hisenda per intervenir les finances. El secretari d’Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat una carta al secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya Romero, en què l’informa que l’executiu català dona per suspesa l’ordre del ministeri per intervenir les finances catalanes fins que el Tribunal Suprem es posicioni sobre l’efectivitat de l’acord. ‘El que li comunico als efectes legals oportuns i en especial quant a la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, a l’espera que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre aquesta suspensió cautelar sol·licitada’, recull la carta. Ho podeu veure ací.

El PSOE ja no descarta donar suport a l’aplicació del 155 contra Catalunya. El PSOE ja no veu amb mals ulls l’activació de l’article 155 de la constitució espanyola contra l’autogovern de Catalunya. Fa uns mesos, el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, havia fet declaracions categòriques contra aquesta possibilitat, que implicaria la supressió ‘de facto’ de l’autonomia. Ara, però, la direcció del PSOE no hi tanca la porta. Diu que no seria l’opció desitjable, però no tanca cap possibilitat. El portaveu de l’executiva del PSOE, Óscarl Puente, ha dit: ’No sabem què passarà, pronunciar-nos de manera categòrica seria imprudent. Depenent de les circumstànces decidirem quina posició prenem’. Ho podeu veure ací.

Les cinc mentides més grosses de la campanya del no. En el debat sobre el referèndum i el procés cap a la independència, l’unionisme ha difós algunes afirmacions que són mentides, unes mentides fàcils de contrastar. Us oferim les cinc més gruixudes i els enllaços que us serviran per a demostrar a qualsevol que són falsedats.

Els batlles reaccionen a la instrumentalització de les policies locals contra l’1-O. D’ençà del començament de la campanya electoral, les policies locals han protagonitzat algunes escenes esperpèntiques contra actes o activitats relacionades amb l’1-O. Els màxims responsables d’aquests cossos són els batlles de cada població, tanmateix, la Fiscalia Superior de Justícia, en una decisió molt controvertida, va decidir la setmana passada atorgar a les policies municipals competències de policia judicial. Activant, així, un element més per actuar en contra del referèndum. Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’article de Josep Casulleras que duu per títol ‘Què arriba sobre el referèndum a qui només s’informa amb televisions espanyoles?’, de la sèrie Tancs de paper.

També us recomanem el Mail Obert d’Oriol Izquierdo. Es titula ‘Per què votaré que sí’

Podeu llegir l’entrevista de Pere Cardús al catedràtic de Ciència Política de la UNED, Ramón Cotarelo. ‘Davant la repressió, tot l’humor que es vulgui, però també molta vigilància’, diu Cotarelo.

També podeu llegir l’entrevista de Pere Cardús al fotoperiodista Jordi Borràs. ‘Em sento més segur cobrint un acte de neonazis a Alemanya que de suposats constitucionalistes a Barcelona’, assegura Borràs.

