Hi ha més de set-cents batlles del Principat cridats a declarar i amenaçats de ser detinguts per col·laboració amb l’1-O; s’han tancat webs; hi ha hagut querelles contra el president de la Generalitat, contra representants polítics, d’associacions de municipis; s’han segrestat milers de cartells i fulletons cridant a votar, se n’han retirat centenars, s’han identificat persones que en penjaven, s’han escorcollat impremtes i s’han amenaçat mitjans de comunicació…La campanya electoral de l’1-O avança, malgrat tota aquesta repressió, que és denunciada per part de tots els qui la pateixen. Però què se’n diu, de tot això que passa a Catalunya, a les televisions espanyoles? Quin és el relat que arriba a qui s’informa amb aquestes televisions? És evident el biaix que demostren els programes de debat. Però fent un cop d’ull aleatori als programes informatius de cadenes com TVE, Telecinco i La Sexta es veu un dibuix en què el govern català és un irresponsable i un delinqüent i en què es silencia tota aquest repressió, presentant els batlles del PSC com a víctima. No hi ha espai per al punt de vista sobiranista, que és ridiculitzat i dimonitzat.

Al Telediario d’aquest dilluns a les tres de la tarda és un exemple d’una pràctica habitual en aquests informatius: hi ha una insistència a presentar aquest referèndum com una cosa il·legal, indesitjable i irrealitzable i, al mateix temps, es fa campanya pel no, deixant tots els arguments de l’indepedentisme absolutament de banda.

La referència constant a la situació política a Catalunya és el ‘desafiament a la llei’.

Primer es fa un retrat de la situació a Catalunya, en què es fa referència al segrest de material de campanya, com si es tractés d’un decomís de droga, amb un tractament visual i un llenguatge emprat idèntics. Després, hi ha una referència a la presència de policia espanyola en un acte d’enganxada de cartells a Tarragona amb actitud provocadora, però simplement s’hi diu que els agents s’hi miraven i que no van intervenir.

Tot seguit, s’esmenya un comunicat d’un col·lectiu d’advocats que amenaça els ciutadans membres de les meses que poden incórrer en un delicte si hi van. Mentrestant, destaquen que Arran demana d’assenyalar membres del govern municipal de Lleida. Una declaració de Santi Vila, tallada i descontextualitzada, dient que ‘la pressió que han rebut aquests batlles és suportable, no en fem un alarmisme excessiu’, afegeix gravetat a l’acció d’Arran. Però Vila es referia a les declaracions de batlles del PSC que diuen que se senten pressionats.

Sí que tot seguit l’informatiu de TVE passa a parlar dels batlles del PSC, amb declaracions del portaveu del PSOE Óscar Puente, que diu que els fills de batlles del PSC són increpats a l’escola per culpa del referèndum. Pablo Casado, del PP, diu que la CUP ‘i els cadells d’Arran’ es dediquen ‘a pintar dianes i ara a assenyalar.’ I acaba: ‘És més propi de règims totalitaris’. Pràcticament cap referència als batlles perseguits; només per recordar que demà comencen a declarar a la fiscalia.

Més coses: funcionaris del sindica CSIF denuncien que directors de col·legis, conserges i policies locals han començat a rebre pressions perquè col·laborin en ‘el referèndum il·legal’ (diu el text de la notíca) del primer d’octubre.

I vist tot aquest panorama gairebé opressiu, arriba la campanya pel no en el relat del Telediario, amb aquest enunciat: ‘La hipotètica secessió de Catalunya no estaria exempta de conseqüències econòmiques.’ Es fa ressò d’unes declaracions del ministre Luis de Guindos: ‘Catalunya quedaria fora de l’euro, de la UE, els bancs marxarien de la regió i el 75% dels seus productes haurien de pagar aranzels i empobriment de la població.’

Contrapunt? Santi Vila dien que l’anunci de ‘plagues bíbliques’ no ajuda ‘a resoldre la situació’. I aleshores, més dades pel no, perquè Fátima Báñez també fa campanya. ‘La major garantia per als espanyols i per als catalans és la caixa única de la seguretat social. I aquesta és la màxima seguretat per als pensionistes, visquin on visquin.’

I canvi de tema.

La Sexta: ‘L’estafa democràtica’

A La Sexta es reforça, en l’informatiu d’avui al migdia, la idea que el referèndum és ‘una estafa’, perquè ha pres un gran protagonisme el manifest de personalitats que es defineixen d’esquerres i que ataquen el referèndum. Fora de les notícies més vinculades al dia, com la proposta de Podem, el recurs de la Generalitat a la intervenció i les declaracions del PSOE, el manifest té el pes més gran.

Agafen declaracions de Fernando Colomo, director de cinema, dient que ‘aquest referèndum és il·legal, no és legal, no és democràtic’. Critiquen durament com es va aprovar la llei del referèndum al parlament. ‘Semblaven més aviat unes corts franquistes que un sistema de parlament democràtic, o una mena de ficció o de paròdia del que hauria de ser una llei democràtica’, diu Jiménez Villarejo. I això ho acompanyen d’imatges de les sessions al parlament. Hi ha també declaracions de l’advocada Cristina Almeida: ‘Imposen la legislació a tota la majoria. El comportament i l’ús pot ser un absolutisme’.

Colomo insisteix: ‘El català anirà a votar en els mitjans rurals amb una il·lusió i amb una mena d’expectativa que s’ha creat que seran més feliços si són independents.’

Diu la veu narradora de la notícia: ‘A més d’ells firmen el manifest intel·lectuals com Javier Marías, Mariscal, Juan José Millás i Isabel Coixet. I recorden la posició que va expressar la directora de cinema: ‘Jo no estic a favor de la independència, no crec que sigui una bona idea, ni que arregli els problemes de ningú’. Aposten per una Espanya plural on estiguin reconegudes totes les identitats.

Tot plegat, acompanyat d’una terminologia assumida per gairebé totes les televisions espanyoles, en què es parla de ‘consulta il·legal’ i d’opacitat. En aquest informatiu de La Sexta es veu una altra incongruència: es remarquen totes les accions policíaques i judicials per a impedir el referèndum i s’acusa alhora al govern de la Generalitat de no ser prou clar amb l’organització del referèndum, en qüestions com la targeta censal i els col·legis electorals ‘Què passa amb el cens? I les meses electorals?’. I hi inclouen declaracions de Maza dient que els que vagin a les meses podrien incórrer en delicte.

A Informativos Telecinco el to és semblant, però el llenguatge és més obertament hostil, justificant i fins i tot acompanyant el PSOE en el seu acostament a l’aplicació de l’article 155 contra l’autonomia de Catalunya. ‘‘Amb la deriva que pren la situació catalana, el PSOE ja no descarta l’aplicació del 155. Quan els independentistes es van saltar la legalitat, el PSOE es va resituar’

Finalment, el comú denominador en tots tres informatius és que ‘el govern només ha trobat el govern suport internacional en Maduro ‘a la consulta il·legal’.

Aquest és en resum, i agafant una mostra aleatòria, el relat dels fets que tenen lloc aquests dies a Barcelona que es fa des de les principals televisions espanyoles.

