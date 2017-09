Hongria respectarà la voluntat del poble de Catalunya en el referèndum d’independència de l’1 d’octubre. ‘La voluntat de les persones és el que importa, aquesta és la nostra posició’, ha dit Zoltán Kovacs, portaveu de l’administració del primer ministre, Viktor Orban, en una conferència de premsa a Brussel·les on se li ha preguntat si Hongria tenia una posició respecte al procés català. ‘Tots hem de respectar la voluntat de les persones, això es diu democràcia’, ha afegit Kovacs.

Alguns suports internacionals

La setmana passada el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va dir en una entrevista a Euronews que si guanyés el sí en el referèndum d’independència de Catalunya les institucions europees ho respectarien. Va assenyalar que, en aquest cas, l’estat català hauria de passar tots els procediments establerts per accedir a la Unió Europea com a membre de ple dret.

va dir això, literalment: ‘Com sempre he dit jo, i també la Comissió, nosaltres respectarem el Tribunal Constitucional i el parlament espanyol. Si guanya el sí a la independència de Catalunya, ho respectarem. Però Catalunya no formarà part de la Unió Europea de seguida. Haurà de seguir els procediments habituals, com els països que van entrar a la Unió Europea el 2004.’

Poc abans la portaveu del Departament d’Estat dels Estats Units també es va pronunciar sobre la situació política a Catalunya. Quan li van demanar sobre aquesta qüestió, Heather Nauert, per una banda, va repetir la fórmula que habitualment fan servir governs de tot el món, és a dir, que és una qüestió interna de l’estat espanyol. Però hi va afegir un detall nou: que els EUA es comprometen a treballar ‘amb el govern o entitat que en surti’. Nauert va dir, textualment: ‘Nosaltres no interferirem en aquesta qüestió interna. Treballarem amb el govern o entitat que en surti, sigui quin sigui.’

