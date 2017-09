D’ençà del començament de la campanya electoral, les policies locals han protagonitzat algunes escenes esperpèntiques contra actes o activitats relacionades amb l’1-O. Els màxims responsables d’aquests cossos són els batlles de cada població, tanmateix, la Fiscalia Superior de Justícia, en una decisió molt controvertida, va decidir la setmana passada atorgar a les policies municipals competències de policia judicial. Activant, així, un element més per actuar en contra del referèndum.

Fins ara, agents municipals han intervingut en actes a favor del referèndum a l’Hospitalet de Llobregat o a Dosrius (Maresme), on van identificar a la diputada de Junts pel Sí Magda Casamitjana. A Sant Cugat, per exemple, també han segrestat pancartes dels partits independentistes. I fins i tot han actuat en contra de ciutadans que només encartellaven, segrestant-los el material, inclosos la cola, el cubell i l’escombra.

Tanmateix, aquesta instrumentalització pot tenir les hores comptades. Diversos batlles catalans s’estan plantant davant dels abusos de la fiscalia. La primera a fer-ho públic ha estat la batllessa de Vic, Anna Erra, que ha presentat a la fiscalia al·legacions ‘perquè la Guàrdia Urbana no hagi d’actuar sense fonament en contra del referèndum.’

Aquest migdia hem presentat les al·legacions a Fiscalia perquè la @vic_gurbana no hagi d'actuar sense fonament en contra del #Referèndum pic.twitter.com/Q5AUK0VE6Y — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) September 18, 2017

Ahir agents de la policia local van segrestar material informatiu sobre l’1-O d’una paradeta de la CUP i Capgirem Vic. La batllessa va publicar un missatge a Twitter on assegurava que treballaria per ‘deixar sense efectes la instrucció 1/2017 on s’ordena a la Guàrdia Urbana un exercici de funcions que no els correspon.’

La batllessa de Badalona, Dolors Sabater, ha pres una decisió similar i ha presentat un escrit perquè la instrucció 1/2017 deixi de tenir validesa. Guanyem Badalona, la coalició que governa la ciutat, ha publicat un piulet on explica que la Guàrdia Urbana ‘és un cos de proximitat que està per ajudar a la ciutadania, no per a perseguir-la a ordres de la fiscalia.’

Sitges expedienta un agent de policia

L’Ajuntament de Sitges ha obert un expedient informatiu a un agent de la policia local per a depurar possibles responsabilitats disciplinàries i comprovar si s’ha vulnerat algun dret civil en l’actuació del policia durant un acte sobre el referèndum. Els fets van passar ahir, quan un grup d’agents es va personar a la zona de la Torreta per identificar els organitzadors de l’acte. En aquell moment, un periodista de Nació Digital enregistrava l’escena amb el seu telèfon mòbil i un dels agents li va treure de les mans a la força. Des del consistori asseguren que s’actuarà per aclarir l’actuació amb la ‘màxima transparència.’

