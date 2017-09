El PSOE ja no veu amb mals ulls l’activació de l’article 155 de la constitució espanyola contra l’autogovern de Catalunya. Fa uns mesos, el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, havia fet declaracions categòriques contra aquesta possibilitat, que implicaria la supressió ‘de facto’ de l’autonomia. Ara, però, la direcció del PSOE no hi tanca la porta. Diu que no seria l’opció desitjable, però no tanca cap possibilitat. El portaveu de l’executiva del PSOE, Óscarl Puente, ha dit: ’No sabem què passarà, pronunciar-nos de manera categòrica seria imprudent. Depenent de les circumstànces decidirem quina posició prenem’.

