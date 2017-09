Òmnium Cultural ha llançat avui el seu espot de suport al referèndum. Amb el lema ‘la força ets tu, el referèndum som tots’, l’entitat civil presenta un treballador d’una impremta que ja ha imprès les butlletes electorals, un col·laborador d’una mesa que farà possible que els ciutadans puguin votar, una catalana que ja ha votat des de l’exterior, una periodista que informa sobre el referèndum, un batlle que cedirà espais municipals perquè l’1-O pugui tenir lloc, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, una treballadora sanitària i una persona que obrirà un col·legi electoral.

🎥 No hi ha un únic Referèndum, n'hi ha milions. Cadascú de nosaltres. Perquè la força ets tu. EL REFERÈNDUM SOM TOTS. #MilionsDeReferèndums pic.twitter.com/5ym1UyZJkD — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) September 18, 2017

Amb aquest espot, l’entitat defensa que perquè el referèndum sigui possible cal la col·laboració de tots els ciutadans perquè, no hi ha només un referèndum, sinó que n’hi ha ‘milions’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]