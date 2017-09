Les perles d’avui

El vídeo del suport des de Segòvia al referèndum català esdevé viral. Aquests últims dies s’ha fet viral a la xarxa el vídeo d’un grup de membres d’Izquierda Castellana que han expressat el suport al referèndum del primer d’octubre. Entre més coses, lamenten: ‘No podem entendre com pot ser que hi hagi gent que es considera demòcrata, republicana i d’esquerres i no doni suport a aquest referèndum.’ Ho podeu veure ací.

El clatellot de Fran Ferri al PP durant el debat de política general. Ahir i avui les corts valencianes estan sent l’escenari del debat de política general. És en aquest context que el diputat de Compromís Fran Ferri ha decidit fer un joc des de la tribuna. Lluny del to crispat que s’ha pogut sentir en moltes de les intervencions, Ferri ha optat per la ironia per respondre en seu parlamentària a les crítiques de la síndica dels populars, Isabel Bonig, i recordar-li algunes de les mesures que el seu partit ha pres des del govern de l’estat espanyol, ‘en un espai de “coworking” amb Ciutadans’. Ho podeu veure ací.



Les notícies del dia

Juncker: ‘Si guanya el sí a la independència de Catalunya, ho respectarem’. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha dit en una entrevista a Euronews que si guanyés el sí en el referèndum d’independència de Catalunya les institucions europees ho respectarien. Ha assenyalat que, en aquest cas, l’estat català hauria de passar tots els procediments establerts per accedir la Unió Europea com a membre de ple dret. Ho podeu veure ací.

‘Els Segadors’ i els crits de ‘votarem’ retrunyen al Tarraco Arena contra les amenaces i a favor del sí. Crits de ‘votarem!’, d’independència, de ‘no tinc por!’, i un cant dels ‘Segadors’ impressionant han estat la resposta dels milers d’assistents a l’acte d’inici de la campanya del sí en el referèndum del primer d’octubre als intents d’intimidació de l’estat espanyol. L’acte compta amb la presència de representants dels partits i de les entitats independentistes i amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ho podeu veure ací.

Acord entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la votació del referèndum. La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han arribat a un acord per facilitar el referèndum del primer d’octubre. L’han anunciat gairebé alhora la batllessa, Ada Colau, i el president, Carles Puigdemont. L’anunci ha arribat després que el secretari municipal de l’ajuntament hagi advertit Colau de les possibles conseqüències penals que pot comportar la cessió d’espais de votació. Ho podeu veure ací.

Els EUA diuen públicament que ‘treballaran amb l’entitat o govern que surti‘ del referèndum català. La portaveu del Departament d’Estat dels Estats Units s’ha pronunciat avui sobre la situació política a Catalunya, pocs dies abans del referèndum sobre la independència del primer d’octubre. Quan li han demanat sobre aquesta qüestió, Heather Nauert, per una banda, ha repetit la fórmula que habitualment fan servir governs de tot el món, és a dir, que és una qüestió interna de l’estat espanyol. Però hi ha afegit un detall nou: que els EUA es comprometen a treballar ‘amb el govern o entitat que en surti’. Nauert ha dit, textualment: ‘Nosaltres no interferirem en aquesta qüestió interna. Treballarem amb el govern o entitat que en surti, sigui quin sigui.’ Ho podeu veure ací.

Correus demana als treballadors que no enviïn material relacionat amb l’1-O. Correus ha demanat als seus treballadors a Catalunya que s’abstinguin de ‘realitzar l’admissió d’enviaments, o dur a terme qualsevol acte, que pugui estar relacionat’ amb el referèndum de l’1 d’octubre, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l’ACN. La instrucció d’aquesta empresa pública recorda que ‘Tribunal Constitucional ha acordat la suspensió de tota la normativa que regula el referèndum d’autodeterminació de Catalunya’ i que també queda suspesa ‘qualsevol actuació o iniciativa’ que permeti celebrar la consulta. Amb aquesta missiva, destinada als directors d’oficines i sucursals, es pretén impedir l’enviament de targetes censals o notificacions de les meses als ciutadans. Ho podeu veure ací.

Dolors Sabater denuncia que la delegació del govern espanyol amenaça per telèfon treballadors municipals de Badalona. La batllessa de Badalona, Maria Dolors Sabater, ha alertat que té constància de ‘trucades intimidatòries’ de part de la delegació del govern espanyol a Barcelona per intentar prohibir actes i perquè no es col·labori amb el referèndum. En declaracions a Catalunya Ràdio, durant un debat amb altres batlles que també han estat citats a declarar per la fiscalia, Sabater ha denunciat que el subdelegat del govern espanyol a Barcelona, Emilio Ablanedo Reyes, ha trucat un treballador municipal de Badalona per dir-li que, si col·labora amb la cessió d’un espai per a fer actes sobre l’1-O ‘incorrerà en un delicte’. Ho podeu veure ací.

Iceta amenaça el batlle de Gratallops i diu que si col·labora amb l’1-O ‘s’exposa a conseqüències’. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, avisa el batlle de Gratallops (Priorat), Xavier Gràcia –va encapçalar la candidatura del PSC com a independent–, que si col·labora amb el referèndum, com ha anunciat a Rac1, ‘s’exposa a conseqüències’. Iceta adverteix a tots els electes que donin suport a una ‘activitat il·legal’ que després no s’estranyin si la justícia els demana rendir comptes: ‘En una democràcia això és el que passa’, ha etzibat. També ha recordat que el codi ètic del PSC preveu que qualsevol persona que sigui condemnada sigui apartada del partit. Ho podeu veure ací.

Les rcomanacions d’avui

Avui us recomanem l’entrevista de Josep Rexach al professor de dret de la Universitat de Copenhaguen Antoni Abat Ninet. ‘No veig pas cap disbarat que Europa intervingui abans del referèndum’, hi diu.

També us recomanem l’article de Vicent Partal que duu per títol ‘La lliçó estoniana: el dia que els ciutadans van alliberar el parlament assaltat’.

Podeu llegir el Mail Obert de Pere Cardús. Es titula ‘Quan tot es precipita i tots els seus plans s’esfondren’.

Finalment, també podeu llegir l’Opinió Contundent de Josep Albinyana que duu per títol ‘Anem fent-nos a la idea’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]