La portaveu del Departament d’Estat dels Estats Units s’ha pronunciat avui sobre la situació política a Catalunya, pocs dies abans del referèndum sobre la independència del primer d’octubre. Quan li han demanat sobre aquesta qüestió, Heather Nauert, per una banda, ha repetit la fórmula que habitualment fan servir governs de tot el món, és a dir, que és una qüestió interna de l’estat espanyol. Però hi ha afegit un detall nou: que els EUA es comprometen a treballar ‘amb el govern o entitat que en surti’. Nauert ha dit, textualment: ‘Nosaltres no interferirem en aquesta qüestió interna. Treballarem amb el govern o entitat que en surti, sigui quin sigui.’

La pregunta que han fet a Nauert és: ‘Quan el president Trump va ser a Escòcia va dir que estava a favor del referèndum. Aquest primer d’octubre el poble de Catalunya en farà un. El govern de Catalunya impulsa aquest referèndum. El govern dels EUA n’acceptarà el resultat?’

En la compareixença, també li han preguntat sobre la persecució de l’estat espanyol als polítics catalans: ‘El govern d’Espanya utilitza la justícia i la policia per evitar el referèndum sigui com sigui. Què en penseu del comportament del govern espanyol?’ La portaveu ha dit que no en tenia prou informació i ha insistit que era ‘un afer intern del govern [espanyol].’

Algun dels periodistes internacionals que segueixen l’actualitat a Washington també han destacat les declaracions de Nauert:

State: U.S. considers Catalonia referendum internal matter, will not interfere, will work with whatever government/ entity comes out of it — Katerina Sokou (@KaterinaSokou) September 13, 2017

En la mateixa compareixença, després de la pregunta sobre Catalunya, han demanat a la portaveu quina posició tenien els EUA sobre el referèndum del Kurdistan del 25 de setembre vinent. I ha respost que el govern nord-americà s’hi oposa clarament. El contrast entre les respostes sobre l’un referèndum i l’altre és evident.

Ací podeu veure la compareixença íntegra. El fragment en què fa referència al referèndum de Catalunya, el trobareu aproximadament al minut 50 del vídeo:

