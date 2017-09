Aquests últims dies s’ha fet viral a la xarxa el vídeo d’un grup de membres d’Izquierda Castellana que han expressat el suport al referèndum del primer d’octubre. Entre més coses, diuen el següent: ‘No podem entendre com és que hi ha gent que es considera demòcrata, republicana i d’esquerres i no dóna suport a aquest referèndum.’

«El poble treballador i la gent de la petita ciutat de Segòvia volem deixar clara la nostra posició sobre el referèndum del primer d’octubre i tot el procés català. Volem enviar un missatge a cadascun dels tres actors principals dels esdeveniments de les setmanes vinents.

El primer és per al poble català i la gent que lluita per a decidir sobre el seu futur i poder construir-lo entre tots d’una manera digna. Volem que sapigueu que estem amb vosaltres, que passi el que passi estarem al vostre costat. Sabem bé que no es tracta d’una lluita entre pobles, com ens volen fer creure els mitjans de comunicació, sinó ben al contrari. Es tracta de la lluita d’un poble amb un immens bagatge cultural que vol deixar d’estar sota el jou de l’estat espanyol. Una vegada més, Catalunya obre el camí, com ha fet en altres moments de la història. I tant de bo aviat puguem conèixer la futura república catalana.

El segon missatge que volem transmetre és per a les forces de l’ordre de l’estat espanyol, el seu govern i totes les forces polítiques que sostenen el règim del 78. Aneu amb compte: si utilitzeu els mecanismes de repressió contra el poble català ens tindreu al davant. La veu del poble no se silencia ni amb porres, ni amb reixes, ni amb jutges ni amb policia. Qualsevol acte contra el poble o contra els seus representants legítims serà respost. No us tenim por.

El tercer i últim missatge va destinat a tots els pobles de l’estat espanyol, a la seva gent i a totes les persones que tenen un mínim de decència democràtica. El primer d’octubre és el dia en què Catalunya pot decidir sobre el seu futur. Qui pensi que pot dialogar sobre l’autodeterminació amb l’estat espanyol o que el referèndum s’hauria pogut fer amb més garanties democràtiques o és molt innocent o menteix. No podem entendre com és que hi ha gent que es considera demòcrata, republicana i d’esquerres i no dóna suport a aquest referèndum. És avui, que Catalunya pot decidir, i la resta de pobles tenen l’obligació moral i política de donar-li suport. Quan les persones i els pobles lluiten amb determinació pel que consideren just, bo i saltant-se les lleis antidemocràtiques, el resultat pot ser la victòria.»

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]