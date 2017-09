El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, avisa el batlle de Gratallops (Priorat), Xavier Gràcia –va encapçalar la candidatura del PSC com a independent–, que si col·labora amb el referèndum, com ha anunciat a Rac1, ‘s’exposa a conseqüències’. Iceta adverteix a tots els electes que donin suport a una ‘activitat il·legal’ que després no s’estranyin si la justícia els demana rendir comptes: ‘En una democràcia això és el que passa’, ha etzibat. També ha recordat que el codi ètic del PSC preveu que qualsevol persona que sigui condemnada sigui apartada del partit.

Xavier Gràcia, alcalde socialista de Gratallops: "Votaré SÍ. Arribats al punt que hem arribat amb l'Estat, no som compatibles." — El món a RAC1 (@elmonarac1) September 14, 2017

‘Cap batlle socialista se saltarà la llei’. Així de contundent s’ha mostrat el primer secretari del PSC a preguntes dels mitjans de comunicació sobre el posicionament d’alguns batlles del seu partit que no segueixen, estrictament, la línia marcada per la direcció del PSC. ‘Tots els batlles: són ciutadans i no estan per sobre de la llei. L’han de complir si no ho fan poden tenir conseqüències que tots lamentarem’, insisteix.

Preguntat per l’acord de Jordi Barllart amb el Govern per designar els espais propietat de la Generalitat pel referèndum, Iceta l’emmarca dins la normalitat: ‘Això demostra que no els calen els batlles per a obrir locals de la Generalitat’.

En aquest sentit, el líder socialista recorda que el referèndum no existeix i potser en alguns llocs se celebra un simulacre. Iceta titlla d’error que el govern vulgui arribar fins al final amb l’1-O i li retreu que vulgui arrossegar els ajuntaments a l’organització d’un referèndum que considera il·legal.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]