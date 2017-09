Crits de ‘Votarem!’, ‘Independència!’, ‘No tinc por!’, i un cant de ‘Els segadors’ impressionant han estat la resposta contra els intents d’intimidació de l’estat espanyol per part dels milers d’assistents a l’acte inaugural de la campanya del sí en el referèndum. Hi han intervingut representants dels partits i de les entitats independentistes i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

