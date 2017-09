La delegació del govern espanyol ha comunicat avui que acollir l’acte d’inici de campanya del referèndum de l’1 d’octubre al Tarraco Arena, com és previst a partir de les 20.00 hores, és il·legal. Tanmateix, l’organització de l’acte, ha dit a VilaWeb que l’acte es farà igualment: ‘Ens hauran de venir a treure’, ha dit una font de l’organització. Seguiu-lo en directe i minut a minut:

21.50 – L’acte clou amb un ‘Visca Catalunya’ de Carles Puigdemont.

21.46 – Carles Puigdemont: ‘No volem canviar el país per fer el mateix que el país vell

21.42 – Oriol Junqueras: ‘Necessitàvem 5.000 persones per col·laborar amb el referèndum i ja som més de 47.000’

21.30 – Hola república: el sí estrena l’anunci de la campanya. Vegeu-lo ací:

21.20 – Jordi Sànchez: ‘Tenim inhabilitacions i tenim sancions, però qui té un problema és Mariano Rajoy perquè aquest país és imparable’

21.12 – Jordi Cuixart: ‘Aquesta gent ens volen empresonar perquè no exercim la democràcia, però avui des de Tarragona els diem que no passaran’

21.00 – Així està l’esplanada exterior del Tarraco Arena perquè molta gent no ha pogut entrar

20.50 – Marta Rovira: ‘Tenim un missatge: estem determinats i ferms en el camí cap a la República Catalana digna i lliure’

20.40 – Quim Arrufat: ‘Defensem el Sí a la República per ser un exemple en el món de com el poble construeix utopies’

20.36 – ‘Votarem’, ‘No tenim por’, ‘Ballesteros dimissió’, els crits de la multitud quan han entrat Puigdemont i Junqueras

20.33 – Pascal, Rovira, Arrufat, Castellà i Casamitjana, els primers ponents de l’acte

20.29 – El Tarraco Arena canta Els Segadors

20.23 – La multitud crida ‘Ballesteros dimissió’.

20.18 – Oriol Grau i Txe Arana conduiran l’acte. ‘Comencem la campanya omplint amb força el Tarraco Arena. L’1-O d’octubre votarem!’.

20.10 – Puigdemont i Junqueras entren al Tarraco Arena enmig de cant d’independència

20.10 – Així sona Els Segadors dins del Tarraco Arena

20.02 – En breus moments començarà l’acte. Recordeu que hi intervindran representants del PDECat, d’ERC, la CUP, Demòcrates i MES. Tancaran l’acte el president i el vice-president de la Generalitat, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras

🗳 Tot a punt a Tarragona per l'acte d'inici de campanya del Referèndum. Res no ens farà callar, res no ens aturarà! pic.twitter.com/kc3Fm7vFE4

— Òmnium Cultural (@omnium) September 14, 2017