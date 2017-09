Les perles d’avui

‘Votaré per tu’: la divertida versió de l’espot del 9-N que convida a votar l’1-O. Rodrigo Rato, Jordi Pujol, Isidre Fainé i Felipe VI són alguns dels personatges que apareixen al nou espot de campanya que fa una crida a votar en el referèndum de l’1 d’octubre. En el vídeo, fet per la plataforma República des de Baix, els protagonistes demanen irònicament als ciutadans que l’1-O vagin a votar per una sèrie de personatges propis del règim del 1978. Entre els qui apareixen al vídeo, hi ha diverses persones vinculades a formacions sobiranistes i d’esquerres com Fatima Taleb, David Fernàndez, Joan Giner o Joan Belda. Ho podeu veure ací.

Diferents veus de l’estat espanyol donen la cara pel referèndum català. Òmnium Cultural, en el marc de la campanya ‘Crida per la Democràcia’, ha llançat el vídeo ‘Veus per la Democràcia’ en què diverses veus de l’estat espanyol defensen el referèndum de l’1 d’octubre i denuncien la resposta de l’estat espanyol i els impediments per votar. L’escriptor gallec Suso de Toro, el filòsof Javier Sádaba, els periodistes de Público, Patricia López i Carlos Enrique Bayo, el geòleg Óscar Pazos i el professor de Ciència Política de la UNED, Jaime Pastor, són les personalitats que apareixen en el vídeo. Ho podeu veure ací.

Les notícies del dia

Sànchez i Cuixart, acusats per l’estat espanyol en una gran causa per sedició. La fiscalia general de l’estat espanyol ha presentat una denúncia per sedició davant l’Audiència espanyola, per les manifestacions i concentracions que es van fer a Barcelona dimecres, 20 de setembre, el dia del cop d’estat contra la Generalitat. L’escrit apunta directament com a responsables del ‘delicte’ els dirigents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a més de tots els qui van col·laborar en les concentracions. Ho podeu veure ací.

Cuixart i Sànchez criden a la resistència: ‘Som un poble lliure, farem el que ens doni la gana’. Els dirigents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, han tornat a l’escenari del passeig de Lluís Companys per a donar per tancada la mobilització davant del TSJC després de l’alliberament de tots els detinguts dimecres. Tots dos parlaven en públic després de la denúncia de la fiscalia general a l’audiència espanyola que els assenyala com a autors del delicte de sedició en la manifestació de dimecres. I no s’han encongit. ‘Som un poble lliure, farem el que ens doni la gana’, ha dit Cuixart, tot dirigint-se a la fiscalia. Ho podeu veure ací.

Joaquim Forn: ‘L’estat espanyol prepara la intervenció dels Mossos’. Ahir hi va haver una nova reunió a la fiscalia amb els cossos de seguretat. Amb una novetat: hi va assistir un membre de la secretaria d’Estat del Ministeri d’Interior espanyol, el tinent coronel Diego Pérez de los Cobos. Aquesta irregularitat, pel fet de barrejar descaradament el poder executiu i el judicial, va servir per a enviar un missatge als Mossos d’Esquadra: es prepara la intervenció de la policia catalana. El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha explicat que després de la intervenció econòmica es prepara una intervenció de la policia, excusant-se en l’aplicació dels articles 38.2 i 46 de la llei orgànica dels cossos i forces de seguretat espanyola. Forn denuncia que Pérez de los Cobos va anunciar clarament la voluntat d’intervenir els Mossos d’Esquadra en la reunió a la fiscalia. Ho podeu veure ací.

La Comissió Europea canvia de to i es mostra ‘preocupada’ per la situació a Catalunya. Martin Selmyr, cap de gabinet del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha reconegut que estava ‘personalment preocupat per la situació’ de Catalunya. ‘Però no afegiria ni una coma a allò que ha dit la CE. És quelcom que ha de ser resolt a Espanya i el que jo digués no ajudaria. Però ho seguim amb preocupació’, ha repetit. Ho podeu veure ací.

La Generalitat traspassa la feina de la Sindicatura Electoral a ens públics i acadèmics internacionals. La Generalitat ha demanat als integrants de la Sindicatura Electoral de Catalunya que donessin el relleu de la feina a ens públics i acadèmics internacionals perquè poguessin continuar observant el desenvolupament efectiu del referèndum. Segons que explica l’ACN, el govern dóna per finalitzada la seva tasca i agraeix la feina que han fet la Sindicatura i tots i cadascun dels integrants de les cinc sindicatures de demarcació. Ho podeu veure ací.

Ponsatí assumeix la responsabilitat de l’1-O i respon la carta amenaçadora de Millo als directors d’instituts públics. La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha contestat la carta amenaçadora que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha enviat als directors dels instituts públics. Ponsatí ha informat els directors d’institut que ella donarà resposta a la carta de Millo i reitera que els directors no tenen cap rol ni responsabilitat en l’organització del referèndum. Ho podeu veure ací.

‘Votaré per tu’: la divertida versió de l’espot del 9-N que convida a votar l’1-O. Rodrigo Rato, Jordi Pujol, Isidre Fainé i Felipe VI són alguns dels personatges que apareixen al nou espot de campanya que fa una crida a votar en el referèndum de l’1 d’octubre. En el vídeo, fet per la plataforma República des de Baix, els protagonistes demanen irònicament als ciutadans que l’1-O vagin a votar per una sèrie de personatges propis del règim del 1978. Entre els qui apareixen al vídeo, hi ha diverses persones vinculades a formacions sobiranistes i d’esquerres com Fatima Taleb, David Fernàndez, Joan Giner o Joan Belda. Ho podeu veure ací.

Puigdemont al Washington Post: ‘Em sap greu, Espanya: Catalunya votarà sobre la independència, tant si us agrada com si no’. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat avui un article al diari The Washington Post titulat ‘Catalunya votarà sobre la independència, tant si us agrada com si no‘, en què denuncia ‘l’estat de setge de facto‘ que ha imposat l’estat espanyol a Catalunya i fa una crida ‘als demòcrates de tot el món’ a donar suport a la reivindicació democràtica del poble català. Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem la Crònica de Pere Cardús que duu per títol ‘L’intent de cop d’estat: un gol de Rajoy a la pròpia porteria i tres gols del govern’.

També us recomanem l’entrevista de Vicent Partal al conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva. ‘El govern espanyol no és conscient de l’abast internacional del problema que ha creat’, diu Romeva a l’entrevista.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]