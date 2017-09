El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat avui un article al diari The Washington Post titulat ‘Catalunya votarà sobre la independència, tant si us agrada com si no‘, en què denuncia ‘l’estat de setge de facto‘ que ha imposat l’estat espanyol a Catalunya i fa una crida ‘als demòcrates de tot el món’ a donar suport a la reivindicació democràtica del poble català.

‘Sembla increïble que això passi a Espanya al segle XXI’, diu Puigdemont. I afegeix: ‘El govern espanyol també ha violat greument la llibertat d’expressió i d’informació. No només ha prohibit que els mitjans públics i privats difonguin anuncis sobre el referèndum, sinó que també ha blocat les webs del govern català que informen sobre la votació. Madrid fins i tot ha blocat els servidors proxy, un procediment que només utilitzen els règims més totalitaris. El govern espanyol no únicament vol impedir la votació dels catalans, sinó també vol impedir que se n’informi.’

Destaca la ‘irresponsabilitat profunda’ del govern espanyol pel fet d’haver atacat l’exercici de la democràcia en compte de treballar per prevenir possibles atacs, tenint en compte que hi ha vigent el nivell 4 de l’alerta antiterrorista.

També explica la intervenció de les finances de la Generalitat, amb el risc que implica d’interrompre els serveis socials. ‘El govern espanyol ha d’entendre que el seu comportament és inacceptable des del punt de vista de la democràcia i els drets civils. Quatre dècades després de la mort del dictador Francisco Franco, encara trobem que els instints autoritaris dominen al cor del govern de Madrid. El respecte a les minories és un dret humà fonamental i el dret d’autodeterminació és un dret irrevocable de totes les nacions.’

Acaba reiterant el compromís de tirar endavant el referèndum del primer d’octubre: ‘El nostre compromís amb el dret d’autodeterminació i la voluntat del poble català de decidir el seu futur roman inamovible. La repressió del govern espanyol no podrà canviar-lo. El dia 1 d’octubre, els ciutadans de Catalunya exerciran el dret de decidir si volen convertir-se en una nova república independent, com ho han fet altres pobles del món abans. Aquest és el moment de la gent de Catalunya, però no estem sols en aquesta lluita. Demanem als demòcrates de tot el món que donin suport a aquesta llarga lluita entre llibertat i autoritarisme.’

