Ahir es va produir una nova reunió a la fiscalia amb els cossos de seguretat. Amb una novetat, hi va assistir un membre de la secretaria d’Estat del Ministeri de l’Interior, el tinent coronel Diego Pérez de los Cobos. Aquesta irregularitat que barrejava de forma descarada el poder executiu i el judicial, va servir per enviar un missatge als Mossos d’Esquadra: es prepara la intervenció de la policia catalana. El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha explicat que després de la intervenció econòmica es prepara una intervenció de la policia construïnt un relat que s’aguanta sobre l’aplicació dels articles 38.2 i 46 de la llei orgànica dels cossos i forces de seguretat espanyola.

‘Això forma part d’un relat orientat a facilitar la intervenció dels Mossos’, ha dit Forn. ‘Hi ha un atac claríssim contra la nostra policia’, ha afegit després de recordar la carta que ha enviat el ministre Zoido aquest matí anunciant el desembarcament de més efectius de la policia espanyola. ‘No aplicaran el 155 ni la llei de seguretat nacional per a fer aquesta intervenció’, diu Forn. Amb la llei orgànica de l’any 1986 ja en tenen prou, sense tenir en compte que es va aprovar sense el desplagament dels Mossos d’Esquadra i en un context completament diferent de l’actual.

L’article 38.2 preveu l’assumpció del control de la seguretat pública per l’estat quan ho decideixin les autoritats estatals. L’article 46 parla de la concorrència dels diversos cossos en una operació determinada. I diu que seran els comandaments de les policies estatals els que assumiran la direcció de l’operació conjunta. En una disposició addicional segona, diu que aquesta funció de coordinació pertoca a la junta de seguretat quan aquesta existeixi. El conseller Forn creu que hi ha la voluntat de saltar-se aquesta disposició de la llei. I considera que es tracta d’una ‘vulneració de la realitat jurídica del nostre país’.

Segons Forn, es construeix aquests dies des de l’estat un relat que passa per titllar les mobilitzacions d’aquests dies com a ‘tumultuoses’, que és el concepte que es fa servir legalment per a justificar una intervenció dels Mossos d’Esquadra. Aquest relat coincideix, segons el conseller d’Interior, amb la voluntat explícita d’alguns mitjans de comunicació de malmetre la imatge dels mossos i deslegitimiar les seves actuacions.

