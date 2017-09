Dimecres es va produir un intent de cop d’estat del govern espanyol contra la Generalitat de Catalunya. La Guàrdia Civil va assaltar departaments del govern i va detenir una quinzena d’alts càrrecs, mentre forçava el blocatge il·legal dels comptes de la tresoreria de la Generalitat. L’objectiu d’aquest cop era impedir el referèndum de Catalunya i establir un règim de por que espantés els ciutadans d’expressar-se lliurement. La reacció d’abans-d’ahir va ser la condemna dels fets i la sortida al carrer de milers i milers de persones que van ocupar els carrers propers al Departament d’Economia, a Barcelona, tot el dia fins a la matinada.

La reacció internacional, a la premsa i en alguns parlaments i governs, no va tardar a arribar. Sorpresa absoluta per la forma com el govern de Mariano Rajoy volia resoldre un qüestió política i condemna de l’atac a les institucions democràtiques catalanes. Ahir, calia tornar a prendre la iniciativa –una de les característiques que han donat avantatge al moviment independentista– i així va ser. La preocupació i l’enuig per la situació difícil dels detinguts i la forma com s’havien produït les detencions i els escorcolls tenyia l’expressió dels màxims dirigents polítics i els amics i familiars dels afectats. Però el govern i la ciutadania no van permetre que l’intent de cop d’estat els paral·litzés.

Des de migdia, una multitud va omplir el passeig de Lluís Companys, davant del Tribunal de Justícia de Catalunya, convocada per l’ANC i Òmnium amb la consigna de no marxar-ne fins que quedessin alliberats tots els detinguts. Avançada la tarda se sabia que ja anaven sortint alguns dels detinguts el dia abans, però encara passarien una nit més en mans de la Guàrdia Civil Josep Maria Jové, secretari general del Departament d’Economia, i Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda, entre més alts càrrecs. A mesura que el dia s’anava consumint, el punt de concentració popular s’omplia i acabava oferint un espectacle de color, cants, música i compromís digne de les millors pàgines de la història.

Primer gol

El govern es calçava unes botes i engaltava tres gols considerables a l’estat espanyol i al seu intent de cop d’estat. El primer gol el marcava el president Puigdemont anunciant els col·legis electorals del referèndum amb una pàgina web on cada ciutadà pot consultar el seu punt de votació. Si ahir ja es va dir que l’1 d’octubre es votaria, avui es demostrava que tot continuava com s’havia anunciat. L’allau de visites col·lapsava la pàgina, que tardava a confirmar el lloc on trobarien una urna als que ho volien consultar.

Segon gol

El segon xut, que entrava per sota les cames de Montoro, era obra del vice-president Junqueras. Poques hores després que el ministre d’Hisenda espanyol anunciés que havia aconseguit blocar la tresoreria de la Generalitat, el govern ingressava les nòmines del setembre dels funcionaris de manera avançada. Si Montoro pretenia espantar i fer xantatge als treballadors públics de la Generalitat, Junqueras s’avançava i demostrava que encara controlava la capacitat dels pagaments del govern i que ningú havia de patir pel seu sou.

Tercer gol

Finalment, el tercer gol arribava amb una centrada de l’equip de comunicació del president, que Puigdemont rematava de cap adreçant-se als catalans amb un missatge televisat: ‘L’1-O es farà el referèndum, tenim previstos plans de contingència per garantir-lo.’ I afegia: ‘El president Mariano Rajoy ha creuat aquesta setmana moltes línies vermelles perquè hàgim de contemplar-les amb indolència.’ L’impacte del discurs es deixava veure ràpidament a les xarxes i entre la gent concentrada davant del TSJC, que esclatava amb crits de ‘president, president…’ que s’acabaven mesclant amb els de ‘votarem, votarem…’

En la pròpia porteria

Una nota de l’agència d’abast internacional Reuters que informava de la preocupació de Merkel i més dirigents europeus per la deriva autoritària de Rajoy semblava rematar el partit en el temps de descompte. La jugada no havia sortit bé a Rajoy, que tan sols havia aconseguit que l’univers dels comuns i de Podem fes un pas més en defensa del referèndum de l’1 d’octubre. Els dirigents d’aquestes formacions es pronunciaven amb més contundència i claredat que mai dalt de l’escenari de Lluís Companys, entre els aplaudiments de la gent.

L’ofensiva autoritària i repressiva del govern espanyol se saldava ahir amb tres gols de l’equip de Puigdemont, un gol en la pròpia porteria de Rajoy i algunes jugades boniques en el terreny internacional. El govern ha anunciat que té plans B, C, D i E per a fer el referèndum i això despista molt l’adversari, que es pensava que havia aconseguit lesionar els millors jugadors de l’equip contrari.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]