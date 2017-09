Martin Selmyr, cap de gabinet del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha reconegut que està ‘personalment preocupat per la situació’ que es viu a Catalunya. ‘Però no afegiria ni una coma al que s’ha dit per la CE. És quelcom que ha de ser resolt a Espanya i el que jo digui, no ajudaria. Però ho seguim amb preocupació’, ha repetit.

Aquest canvi de to arriba dies després de les declaracions fetes fa una setmana per Juncker, quan en una entrevista a Euronews va dir que si guanyava el sí en el referèndum d’independència de Catalunya les institucions europees ho respectarien. Va assenyalar que, en aquest cas, l’estat català hauria de passar tots els procediments establerts per accedir a la Unió Europea com a membre de ple dret.

Tanmateix, i observant la repercussió de les declaracions, portaveus de la comissió van afanyar-se a rectificar les declaracions del president. ‘El referèndum és un assumpte intern, i l’opinió de Brussel·les sobre el referèndum català és el que diguin les Corts i el Constitucional’.

