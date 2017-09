Els dirigents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, han tornat a l’escenari del passeig de Lluís Companys per a donar per tancada la mobilització davant del TSJC després de l’alliberament de tots els detinguts dimecres. Tots dos parlaven en públic després de la denúncia de la fiscalia general a l’audiència espanyola que els assenyala com a autors del delicte de sedició en la manifestació de dimecres. I no s’han encongit. ‘Som un poble lliure, farem el que ens doni la gana’, ha dit Cuixart, tot dirigint-se a la fiscalia.

‘Miri senyor Fiscal, té raó. Mobilització. Catalans i catalanes, a defensar Catalunya’, ha demanat el president d’Òmnium. En el seu parlament, ha convidat els presents a empaperar els seus pobles diumenge el matí. ‘Si ens volen trobar, ens trobaran als carrers i places de Catalunya. Volem denunciar un cop més que la denúncia de la fiscalia està plena de mentides i falsedats’. I ha avisat que passi el que passi, ningú no s’ha d’arronsar: ‘Coratge, organització i serenitat. Estem guanyant’.

Sànchez ha denunciat l’actuació de la fiscalia i ha criticat que vulguin aplicar el codi penal i condemnar persones i entitats que consideren que lideren la mobilització del poble de Catalunya. ‘Avui Barcelona és l’exemple de la dignitat democràtica. Ens volen trencar el somriure. Aquesta és la revolució més bonica de totes. No ens aturaran’.

