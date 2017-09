La fiscalia general de l’estat espanyol ha presentat una denúncia per sedició davant l’Audiència espanyola, per les manifestacions i concentracions que es van fer a Barcelona el 20 de setembre, el dia del cop d’estat contra la Generalitat. L’escrit apunta directament com a responsables del ‘delicte’ els líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a més de tots els qui van col·laborar en les concentracions.

El delicte de sedició és regulat a la constitució espanyola. Diu que són culpables de sedició tots aquells qui ‘s’alcin públicament i tumultuàriament per impedir, per la força o fora de les vies legals, l’aplicació de les lleis’. Aquells qui indueixin a la sedició poden ser condemnats a presó, de vuit anys a deu, i fins a quinze si són càrrecs públics. També es preveu la pena d’inhabilitació absoluta.

La sedició implica que es faci ‘tumultuàriament’. El diccionari de la llengua espanyola defineix ‘tumult’ així: ‘Motí, confusió, aldarull produït per una multitud. Confusió agitada o desordre sorollós.’ I ‘motí’ significa: ‘Moviment desordenat d’una multitud, habitualment contra l’autoritat constituïda.’

Tenint en compte els fets assenyalats per la fiscalia, en la denúncia s’aplica abusivament aquest delicte.

Joan Coma, el precedent

En aquest òrgan hi ha un precedent recent, del mes d’abril passat, quan l’Audiència espanyola va obrir una causa contra el regidor de la CUP a Vic Joan Coma per un delicte d’incitació a la sedició. Concretament, fou investigat per haver fet una suposada crida a la desobediència durant un ple del desembre del 2015, en què el consistori va donar suport a l’impuls de les lleis de desconnexió del Parlament de Catalunya.

Finalment, el jutge del jutjat central d’instrucció número 2, Ismael Moreno, va estimar que no se li podia atribuir sedició i va decidir d’inhibir-se en favor del jutjat d’instrucció de Vic per possibles delictes de desobediència i prevaricació.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]