nLa fiscalia general de l’estat espanyol ha presentat una denúncia per sedició a l’audiència espanyola per les manifestacions de dimecres. L’escrit apunta com a responsables els presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament. Ahir van quedar en llibertat, amb càrrecs, els sis últims detinguts en l’assalt contra les institucions catalanes. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència i s’hauran de comparèixer cada setmana al jutjat. En el cas del secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, el fiscal hi afegeix un delicte: el de sedició, que comporta penes de fins a 15 anys de presó. L’ANC i Òmnium van donar per acabada la concentració en suport als detinguts dels últims dos dies davant del TSJC.

Sumada a les mobilitzacions que hi ha hagut aquesta setmana, centenars d’estudiants de la Universitat de Barcelona es van concentrar ahir al migdia a l’edifici històric de la universitat, reclamant democràcia i referèndum, i contra la detenció dels membres del govern. Podeu llegir tota l’actualitat d’ahir ací.

09.59 – La premsa espanyola destaca l’acusació de sedició, per part de la fiscalia espanyola, als responsables de l’ANC i Òmniun i assegura que l’independentisme recluta nens:

09.40 – Les portades dels diaris: ‘Acusats de sedició’ i ‘El fiscal vol els Mossos sota control del govern espanyol’

09.01 – El president Carles Puigdemont anuncia la nova web on consultar els col·legis electorals pel primer d’octubre, l’endemà que el TSJC ordenés el tancament de la web habilitada dijous pel govern.

