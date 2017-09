Centenars de persones amb estelades s’han concentrat a l’exterior de l’Hotel Gran Melià Victòria de Palma, on el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, clausura una reunió de presidents provincials del PP. Els manifestants protesten pel cop d’estat contra la Generalitat i la repressió de la justícia espanyola. També donen suport al referèndum del primer d’octubre. Han cridat lemes com ‘volem votar’ i ‘democràcia.’ Entre els assistents hi ha membres de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Els concentrats volien manifestar-se a la porta de l’hotel, però agents de la polica espanyola els han obligat a concentrar-se a l’altra banda del carrer.

No ens han deixat acostar a la cova del @PPopular en Rajoy no vol escoltar a ningú. Des de Palma solidaritat amb el #ReferendumTV3 pic.twitter.com/67EAaRJNXR — Biel Vaquer (@Biel3dsoma) 23 de setembre de 2017

Ací podeu veure més imatges de la manifestació:

Mallorca dóna la benvinguda a Mariano Rajoy! pic.twitter.com/Wl5W6Aw7zQ — Toni Bennàssar (@abennassar) 23 de setembre de 2017

