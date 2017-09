El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha piulat avui al matí a Twitter el nou enllaç de la web on consultar els col·legis electorals del referèndum del primer d’octubre. Podeu consultar en aquest enllaç els punts de votació . Cal escriure-hi el carnet d’identitat (sense guió entre les xifres i la lletra), la data de naixement i el codi postal. A la pàgina d’informació del referèndum s’hi ha afegit la pestanya ‘On votar’.

No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct

— Carles Puigdemont (@KRLS) September 23, 2017