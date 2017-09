Centenars de persones s’han sumat a les mostres de suport al referèndum, de dins i fora del Principat, i s’han aplegat aquesta tarda a la plaça Dam, d’Amsterdam, Països Baixos, amb estelades i crits de ‘votarem’ per donar a la votació del primer d’octubre. Vegeu unes quantes imatges de la jornada:

A #Amsterdam avui ,demostració per el #referendum a #Catalunya

In Amsterdam, today's event in favor of #referendum in Catalonia#Votarem pic.twitter.com/h4YLjl9Ail

— GioR (@adeoli1011) September 23, 2017