El conseller d’interior Quim Forn ha fet una declaració institucional aquest migdia en la qual ha denunciat l’intent per part del govern espanyol de prendre el control de la policia de Catalunya.

El conseller ha explicat que aquest matí el Fiscal ha convocat una reunió de tots els cossos policials que operen al Principat. En la reunió ha participat de forma irregular un membre del govern espanyol. En aquesta reunió el fiscal ha proposat que aquest mateix membre del govern espanyol assumís la coordinació de tots els cossos policials. Els Mossos han comunicat que ‘no poden acceptar que, sota el paraigua de la coordinació, es pretengui dirigir el cos’. Segons el conseller ‘el major ha expressat la voluntat del cos de no acceptar la coordinació del representant de l’estat espanyol’.

El Major Trapero ha expressat l’oposició dels Mossos a aquesta mesura dient que no és necessària, que ja hi ha un òrgan de coordinació que funciona, la Junta de Seguretat, i que per tant no cal cap mesura extraordinària.

El Departament d’Interior estudia ara la resposta jurídica a la proposta del fiscal.

