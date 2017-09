La premi Nobel de la Pau Jody Williams ha afirmat que les accions de l’estat espanyol dels últims dies per aturar el referèndum són ‘antidemocràtiques i contraproduents’. En unes declaracions que ha fet públiques el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, aquest divendres a Twitter, Williams també ha refermat el seu suport al “dret a decidir” mitjançant ‘el referèndum’.

“Their efforts to stop the referendum are anti-democratic”. Nobel Peace Prize Jody Williams joins “Let Catalans Vote”. pic.twitter.com/aq7pfwDkGd

