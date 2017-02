El judici contra el 9-N que ha fet seure al banc dels acusats a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau quedarà demà vist per a sentència. Avui s’han pogut escoltar els últims testimonis convocats per les parts i dos agents de la Guàrdia Civil que han exposat el seu informe pericial en matèria informàtica. En acabar, el fiscal ha confirmat que manté la petició de la pena de deu anys d’inhabilitació i una multa de 36.000 euros per a Artur Mas i nou anys d’inhabilitació i multa de 30.000 euros per a Joana Ortega i Irene Rigau. Tots tres són acusats dels delictes de desobediència i prevaricació en l’organització del procés participatiu del 9 de novembre de 2014. Per la seva banda, la defensa ha mantingut la petició d’una sentència absolutòria. Finalment, l’acusació particular formada per Manos Limpias i alguns sindicats policíacs espanyols ha retirat la petició de pena pel delicte de malversació, que han estat incapaços de demostrar en el curs de l’audiència pública.

Demà, el judici es posarà en marxa a les nou del matí i serà el moment que es donarà l’oportunitat als acusats de prendre la paraula. A continuació, el judici quedarà vist per a sentència. Arran de la manca de precedents d’aquesta mena de judicis polítics, fa de mal dir quan hi pot haver la sentència enllestida. Alguns experts judicials diuen que serà cosa de poques setmanes, potser un mes i mig. Però ningú no s’atreveix a assegurar-ho. Quan es dicti sentència –condemnatòria o absolutòria–, les parts podran presentar un recurs al Tribunal Suprem, que podria pronunciar-se d’ací a uns quants mesos (o un any i tot). I encara hi hauria la possibilitat de presentar recurs d’empara al Tribunal Constitucional i després al Tribunal Europeu de Justícia a Estrasburg.

Heus ací les cròniques d’aquests dies de judici:

