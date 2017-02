El primer a declarar el tercer dia de judici contra el 9-N és Felipe Álvarez, testimoni de l’acusació popular (Manos Limpias i alguns sindicats policíacs espanyols) i director de seguretat jurídica de Fujitsu a l’estat espanyol. L’advocada María Ponte, condecorada per l’ex-ministre Fernández Díaz, ha interrogat el testimoni sobre dates i contractacions de Fujitsu amb la Generalitat per a servir els ordinadors que es van emprar el 9-N. Tanmateix, el senyor Álvarez, que fa una cara de sorprès considerable, ha dit que ja havia facilitat tota la informació que li havia estat sol·licitada, però que ell no en recorda els detalls de memòria. De fet, el jutge que presideix el tribunal, Jesús María Barrientos, ja havia posat en dubte el sentit de la compareixença d’aquest testimoni. I, certament, no ha aportat res de res.

El transport de les urnes

Després declarar Cristina Fernàndez Puiggròs, de l’empresa de transport Sertrans, que va repartir el material de la consulta. L’empresa va recollir el 30 d’octubre les urnes, paperetes, bolígrafs i sobres en dos centres penitenciaris amb dos tràilers. L’un va portar el material a un magatzem de Barcelona i l’altre dues càrregues a magatzems de Tremp i Girona. Fernàndez ha explicat que tot aquest material es va repartir entre el 7 i el 8 de novembre als punts acordats. A preguntes de María Ponte, la testimoni de l’empresa de transport ha dit que ningú no els va comunicar que el procés participatiu havia estat suspès pel Tribunal Constitucional.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha demanat a la testimoni que expliqués el contingut d’una llista de tasques que va fer l’empresa de transport, que conté dates des del 30 d’octubre (dia de la recollida del material als centres penitenciaris que l’havien produït) fins al 9 de novembre. El fiscal vol demostrar que les tasques de repartiment de material contractades pel Cire van continuar després de la suspensió del 4 de novembre.

L’advocat de Joana Ortega, Rafael Entrena, amb l’ajut de la testimoni i d’uns albarans que formen part de les proves del cas, ha demostrat que la recepció dels materials que havia de distribuir l’empresa de Cristina Fernàndez es va fer abans de la suspensió. I, finalment, Entrena li ha demanat si després de l’acceptació de l’encàrrec van tenir cap comunicació més amb el Departament de Governació o amb el govern. La testimoni ha dit que no. I amb aquesta resposta s’ha acabat aquest testimoniatge.

A continuació declararan, citades per la defensa, un conjunt de personalitats: Francesc Homs (que es presentarà acompanyat del seu advocat perquè la declaració es podria utilitzar contra seu al Suprem); Núria de Gispert, ex-presidenta del parlament; Carles Viver i Pi-Sunyer, president del CATN i comissionat per a la Transició Nacional; Enoch Albertí i Joan Vintró, professors de dret i membres del CATN; Joan Rigol, president del Pacte Nacional pel Dret de Decidir; Xavier Trias, ex-batlle de Barcelona; i Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis. Serà, per tant, la jornada amb testimonis de més projecció i de component polític més fort.

